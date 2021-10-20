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Главная Новости Мир Африка Слониха до смерти затоптала крокодила, который хотел напасть на ее ребенка (ВИДЕО)
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Слониха до смерти затоптала крокодила, который хотел напасть на ее ребенка (ВИДЕО)

Самка слона решила, что лучшая защита - это нападение

сегодня, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева

У водопоя в одной из местностей на Юге Африки самка слона насмерть раздавила ногами крокодила, защищая маленького слоника от верной смерти. Видео о том, как жительница жаркого континента спасала свое потомство, сняли иностранцы, которые направлялись на сафари и разместили в социальных сетях.

Слониха до смерти затоптала крокодила, который хотел напасть на ее ребенка (ВИДЕО)

Слониху не остановило даже то, что у нее нет бивней (фото из открытых источников)

Семейство гигантов появилось у водопоя с малым потомством. Самка, которая не отходила от своих детей, увидела в воде крокодила. Аллигаторы могут напасть на беззащитных малышей на мелководье, затянув их в большую воду.

Мама-великанша, зная хищническую натуру жителя водоема, напала на него первой. Она сначала оттягивала его с суши, но почему-то разозлилась и начала приминать его мощными ногами.

Она не думала, об острых зубах аллигатора и о том, что  у нее нет бивней. Она хоботом поднимала своего врага и швыряла в землю, топча мощными ногами. Путешественники, которые неслись в Замбию, наблюдали эту ситуацию. И были шокированы жертвенной любовью гигантской мамы к своему маленькому потомству. И ее решимостью защищать их ценой собственной жизни, ведь хищники часто первыми нападают на малых животных, которые в этот момент забывают об опасности и утоляют жажду.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Индии крокодил съел человека, который отдыхал у озера .  Инцидент произошел в одной из индийских деревень. Сообщается, что местный житель отдыхал у озера и не вернулся домой. Мужчину искали в течение нескольких дней. Через три дня фермер увидел, как крокодил на берегу доедал человеческие останки. Об увиденном он сообщил в правоохранительные органы.


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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2021-god/oktyabr-2021-sloniha-vbila-krokodila-zahishtayuchi-ditincha
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