Талибы захватили последнюю провинцию Афганистана: что будет дальше

Движение "Талибан" заявило, что полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю, которая еще не покорилась талибам. Также стало известно, что представители талибов призвали ООН помочь Афганистану, находящемуся на грани гуманитарной катастрофы.

Талибы захватили последнюю провинцию Афганистана - фото из открытых источников

Эксперты оценили для портала "Комментарии" ситуацию в Афганистане и спрогнозировали, как могут события развиваться дальше.

Западный мир, скорее всего, признает талибское правительство

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что разгром панджшерской оппозиции открывает талибам возможность объявить наконец о формировании своего правительства.

"Вполне возможно, что в него войдут не только представители "Талибана", но и других, более сговорчивых, политических сил, связанных с кланами Хамида Карзая, Абдуллы Абдуллы, Гульбеддина Хекматьяра, Атто Мухаммеда Нура и других, не участвовавших в боях в Панджшере", – прогнозирует Илия Куса.

Кроме того, военная победа талибов над Панджшерским сопротивлением укрепит их власть и монополию на насилие в глазах населения, считает эксперт.

"Хотя зачистить эти горы им не удастся, а партизанское подполье может продолжить свою активность в более скромных масштабах, для "Талибана" ликвидация очага сопротивления — внушительное достижение", – подчеркивает эксперт.

Илия Куса предполагает, что западный мир, скорее всего, признает талибское правительство.

"Де-факто, они с талибами уже сотрудничают и ведут диалог, – отмечает он. – Формальное же признание может наступить чуть позже, когда пройдет время, и талибы покажут себя в управлении государством".

Примирить и умиротворить афганцев будет тяжело

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин называет ожидаемым взятие талибами под контроль провинции Панджшер. По его мнению, у их оппонентов не было достаточно сил и средств, чтобы удержать свои позиции.

"Талибы, которые пришли к власти, пытаются показать мировому сообществу, что они — не те талибы, которые приходили к власти первый раз, в середине 90-х. Они постараются позиционировать себя как не имеющие ничего общего с террористическими организациями и структурами, которые поддерживают такие организации. При этом им очень трудно отказаться от исламского радикализма. Но они уверяют, что попытаются выстроить государство, которое приняло бы мировое сообщество, – отмечает Влад Волошин. – Ну, а мировое сообщество, похоже, уже осознало, что далее предстоит жить с Афганистаном под управлением талибов. С ними придется сосуществовать. Стало быть, следует искать некие точки соприкосновения".

Эксперт напоминает, что это лето было в Афганистане засушливым. И прогнозируется голодный год. Как из-за природных, так и из-за политических катаклизмов.

"В Организации Объединенных Нацией уже спрогнозировали, что много афганцев будут испытывать нужду в продуктах и воде. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество помочь преодолеть грядущую гуманитарную катастрофу. И в Афганистан уже пошли гуманитарные грузы, в том числе с мукой, зерном, медикаментами, – подчеркивает Влад Волошин. – Лидеры ЕС заявили о готовности увеличить финансовую помощь, в том числе с размещением беженцев из Афганистана. Самой же стране помогать будут Китай, Россия, о чем они уже заявляли. Плюс — ряд исламских государств".

В то же время, акцентирует эксперт, политическая и безопасностная ситуация в Афганистане будет еще какое-то время непростой.

"Это многонациональная страна с общинно-племенным строем, с различными этническими группами. И тут будут еще непримиримые позиции вождей кланов, глав семей. К тому же, Афганистан десятилетиями живет в войне. У населения на руках – огромное количество оружия. И примирить, умиротворить афганцев будет тяжело, – прогнозирует Влад Волошин. – Да, талибы заявляли, что они "народная власть" и хотят дальнейшего развития Афганистана и мирной жизни в нем. Но, как мы знаем, между обещаниями и их реализацией зачастую – пропасть".

Ранее издание "Комментарии" писало, что талибы снова отложили объявление нового правительства Афганистана.

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