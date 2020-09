Сотни слонов погибли в Ботсване из-за токсинов в воде: ужасающие фото и видео

Ботсвана заявила, что причиной гибели сотен слонов стали токсины в воде. Об этом передает Reuters.

Фото: CNN

Речь идет о токсинах в воде, производимых цианобактериями. По данным властей Ботсваны, именно они послужили причиной гибели более 300 слонов в этом году.

Цианобактерии - это микроскопические организмы, которые могут встречаться в воде и иногда в почве. Ученые объясняют, что опасные токсины производятся все чаще. Виной всему изменение климата, приводящее к повышению глобальной температуры.

Как отметил замглавы Департамента дикой природы и национальных парков Сирил Таоло, количество погибших слонов, обнаруженных в начале мая, возросло с 281 до 330 в июле.

При этом, власти заявили, что пока не могут говорить об опасности для всей дикой природы страны. Потому как больше случаев гибели животных не наблюдалось. Исследователи пытаются выяснить, почему жертвами стали только слоны, ведь другие жители фауны вблизи Окаванго Панхандле остались невредимыми.

Добавим, температура на юге Африки, где и расположена Ботсвана, повышается вдвое выше среднемирового уровня.

Botswana says toxins in water cause of mysterious elephant deaths https://t.co/aekKO6z36O pic.twitter.com/jb2hTef4AY