Стали известны основные идеи африканской мирной инициативы

В июне делегация из шести лидеров стран Африки отправится в Украину и Россию, чтобы попытаться начать переговорный процесс по миру. Один из организаторов переговоров Жан-Ив Оливье рассказал, какие вопросы будут подниматься во время встречи с лидерами обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото из открытых источников

Жан-Ив Оливье работал около шести месяцев для организации переговоров африканских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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В ходе встречи с президентами обеих стран африканские лидеры поднимут несколько вопросов, в частности, увеличение количества судов из Украины, возобновление платежей через систему SWIFT и способствовать обмен пленными с обеих сторон.

Украинское зерно было одним из ключевых на африканских рынках, а его отсутствие привело к обострению продовольственной безопасности и голода. Потому африканские лидеры надеются увеличить количество и скорость пропуска украинских продуктов и сырья в рамках Черноморской зерновой инициативы в Африку.

Другой проблемой, с которой столкнулись страны Африки, стали российские удобрения. Несмотря на то, что они не подверглись санкциям, США и другие страны наложили запрет для России на финансовые транзакции в рамках системы SWIFT, из-за чего африканские страны

"Нет гарантий, что мы добьемся успеха, но на этот момент Россия и Украина приняли... делегацию, которая приедет специально в их страны, чтобы поговорить о мире", — говорит Жан-Ив Оливье.

Известно, что к африканской мирной инициативе присоединились шесть стран: ЮАР, Республика Конго, Египет, Сенегал, Уганда и Замбия.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский и Путин согласились на начало африканской мирной инициативы.

Также "Комментарии" писали о реакции России на африканское мирное предложение по окончании войны в Украине.