Столкнулись два десятка авто: в Марокко во время автокатастрофы пострадали 37 человек (ФОТО)

В Марокко произошло серьезное ДТП. Об этом пишет издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 14 ноября неподалёку от марокканской коммуны Сиди Таиби. На автодороге, что ведет в города Рабат и Кенитра столкнулись около двух десятков автомобилей.

На место происшествия поспешили сотрудники правоохранительных органов и медики. По данным СМИ, в результате происшествия погиб один человек и еще по меньшей мере 37 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. Отмечается, что состояние троих раненых оценивается, как тяжелое.

На данный момент проводится расследование по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.





Фото: moroccoworldnews

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в российском городе Липецк прогремел взрыв на металлургическом комбинате. Во время взрыва произошло возгорание и обрушение части кровли. Под завалами оказался один работник. Женщина получила ранения и была госпитализирована. Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар. В МЧС рассказали, что возгорание произошло в цехе углеподготовки.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в столице России выстрелили в лицо известному музыканту. В этот день мужчина прогуливался со своей супругой по улицам города. По словам пострадавшего, в какой-то момент к ним подошел неизвестный злоумышленник и начал приставать к его возлюбленной. Мужчина встал на защиту своей жены и у него произошел конфликт с нападавшим. Во время инцидента неизвестный вытащил пистолет, и произвел выстрел в область лица своего оппонента.

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