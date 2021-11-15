В России прогремел мощный взрыв на металлургическом заводе: есть пострадавшие (ВИДЕО)



















В России прогремел взрыв на металлургическом заводе. Об этом пишет издание Известия.

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Происшествие случилось вчера, 14 ноября в российском городе Липецк. Как стало известно, на территории металлургического комбината НЛМК произошел взрыв. Согласно предварительной информации, после случившегося последовало обрушение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров.

В МЧС России рассказали, что в цехе углеподготовки образовалось возгорание. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы.

По данным СМИ, в результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек. Потерпевшей является работница предприятия. Раненую женщину извлекли из-под завалов и доставили в медицинское учреждение.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Великобритании посреди улицы взорвался автомобиль. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых. В результате происшествия погиб один человек, и еще один гражданин получил ранение. По информации СМИ, взорвался автомобиль такси.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что два мощных землетрясения всколыхнули Иран. Подземные толчки происходили на глубине свыше десяти километров неподалёку от иранского города Бендер-Аббас. Оба землетрясения имели магнитуду, превышающую шесть баллов по шкале Рихтера. Разбушевавшаяся стихия травмировала по меньшей мере два десятка граждан. Один человек получил смертельные ранения. Толчки ощущались сразу в нескольких городах.

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