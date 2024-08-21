Три страны Африки написали жалобу в ООН на Украину: обвиняют якобы в причастности к терроризму

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Slava Kot
Мали, Нигер и Буркина-Фасо, входящие в состав Конфедераций государств Сахеля (AES), обратились в Совет безопасности ООН с жалобой на Украину. Африканские страны утверждают, что Украина якобы причастна к поддержке террористических группировок на территории Сахеля.
Три страны Африки написали жалобу на Украину ООН. Фото из открытых источников
Страны AES передают дело в Совет Безопасности ООН из-за якобы поддержки Украиной террористов.
Это заявление уже активно стала использовать Россия в своей антиукраинской пропаганде. Как указывает Центр противодействия дезинформации, созданная в 2023 году Конфедерация государств Сахеля фактически является военно-политическим альянсом государств, находящихся под управлением военных хунт. Эти три страны стремятся такими заявлениями усилить свое влияние в Африке и сохранить власть в регионе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной. Кроме того, в МИД Украины прокомментировали и заявление Нигера, который также заявил о разрыве дипотношений.
Также "Комментарии" писали о том, что в России объяснили, почему их марионетки разорвали дипломатические отношения с Украиной.
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