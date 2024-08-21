logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка Три страны Африки написали жалобу в ООН на Украину: обвиняют якобы в причастности к терроризму
commentss НОВОСТИ Все новости

Три страны Африки написали жалобу в ООН на Украину: обвиняют якобы в причастности к терроризму

Три африканских страны обвинили Украину в поддержке терроризма и направили жалобу в ООН.

сегодня, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мали, Нигер и Буркина-Фасо, входящие в состав Конфедераций государств Сахеля (AES), обратились в Совет безопасности ООН с жалобой на Украину. Африканские страны утверждают, что Украина якобы причастна к поддержке террористических группировок на территории Сахеля.

Три страны Африки написали жалобу в ООН на Украину: обвиняют якобы в причастности к терроризму

Три страны Африки написали жалобу на Украину ООН. Фото из открытых источников

Страны AES передают дело в Совет Безопасности ООН из-за якобы поддержки Украиной террористов.

"В письме на имя президента Совета Безопасности ООН министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера решительно осудили открытую и допущенную поддержку украинского правительства террористических групп, действующих в Сахеле. Они призывают Совет Безопасности принять меры, чтобы прекратить эту поддержку, которая грозит стабильность в регионе", — говорится в письме.

Это заявление уже активно стала использовать Россия в своей антиукраинской пропаганде. Как указывает Центр противодействия дезинформации, созданная в 2023 году Конфедерация государств Сахеля фактически является военно-политическим альянсом государств, находящихся под управлением военных хунт. Эти три страны стремятся такими заявлениями усилить свое влияние в Африке и сохранить власть в регионе.

"Любые обвинения в терроризме в адрес Украины беспочвенны. На самом деле Украина известна в Африке как важный контрибутор в обеспечении региональной и продовольственной безопасности. Наше государство стремится развивать дружеские отношения с африканскими государствами, и недавнее назначение посла Украины в Ботсване является подтверждением этой политики" , – указывает ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отреагировала на решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной. Кроме того, в МИД Украины прокомментировали и заявление Нигера, который также заявил о разрыве дипотношений.

Также "Комментарии" писали о том, что в России объяснили, почему их марионетки разорвали дипломатические отношения с Украиной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости