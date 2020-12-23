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Турция сделала неожиданное заявление о туристах из Украины

По словам главы МИД Турции, большинство украинских туристов посещали Анталию в 2020 году

сегодня, 07:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что больше 1 млн туристов из Украины посетило Турцию в 2020 году. Об этом он заявил во время переговоров в Киеве. 

Турция сделала неожиданное заявление о туристах из Украины

Фото: из открытых источников

По словам министра, большинство украинских туристов посещали Анталию. Чавушоглу отметил, что доволен таким результатом и гордится статистикой 2020 года, несмотря на пандемию.

"В 2020 году мы приняли примерно млн украинцев в Турции, и я с гордостью заявляю об этом", — сказал он.

Турция входит в "красный" список стран для Украины, которые не рекомендуется посещать. 

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее объявил о четырехдневном комендантском часе, который будет введен с 9 утра 31 декабря до 5 утра 4 января в предстоящие новогодние выходные в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Между тем в стране продолжается действие ограничений на выходных.

Ранее многие турки также планировали поехать в Украину, одну из немногих стран, в которую им разрешен въезд в качестве туристов, на празднование Нового года. Поскольку Турция вошла в "красный" список Украины, многие турецкие путешественники либо отправятся в другие страны, либо останутся дома.  

Напомним, Турция запретила проведение развлекательных мероприятий на Новый год 2021. Ранее туристические агентства заявляли, что карантинные ограничения не помешают туристам отпраздновать новогодние праздники 2021 в "элитных" отелях Турции. 

Ранее "Комментарии" писали, что Египет возобновил туризм и начинает выдачу виз. Страна запустила глобальную кампанию "Возобновить туризм" для восстановления Египта после пандемии; правительство запланировало ряд реформ в сфере туризма.



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Источник: https://www.tourprom.ru/news/48855/
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