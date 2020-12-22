Турция запретила развлечения в отелях на Новый год

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Татьяна Лозовенко
Турция запретила проведение развлекательных мероприятий на Новый год 2021. Ранее туристические агентства заявляли, что карантинные ограничения не помешают туристам отпраздновать новогодние праздники 2021 в "элитных" отелях Турции. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Турции.
В заявлении также отмечено, что новые карантинные ограничения не мешали турагентствам продавать и рекламировать программы с музыкальным сопровождением. Ведомство подчеркнуло:
- введен запрет на рекламу и продажу таких туров;
- запрещены любые программы с танцами и музыкой;
- запрещено любое музыкальное сопровождение на Новый год (в том числе в жилых помещениях);
- скопление людей в ресторанах и отелях также не разрешено;
Некоторые отели уже заявили, что вернут деньги за оплаченные гала-концерты и т.п. Средства могут быть возвращены через туроператора. На данный момент компании не сообщают дополнительной информации о процедуре проведения операции, но заявляют, что уведомят заказчиком отдельно.
Ранее сообщалось, что жители Стамбула негодую из-за двойных стандартов в городе, которые позволяют туристам свободно передвигаться во время карантина. Несколько дней назад стало известно, что в Турции ужесточили карантинные меры и будет действовать локдаун по выходным. Однако ограничение не распространяется на туристов. Большинство музеев оставили открытыми.
Ранее "Комментарии" сообщали, что тысячи туристов отдыхают в Египте с поддельными ПЦР-тестами. Отдыхающих настолько много, что МОЗ страны планирует ужесточить проверки для прибывающих в страну через аэропорт Хугарды.
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