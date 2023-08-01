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У Зеленского назвали, кто стоит за военным переворотом в Африке: совершенно понятно

Михаил Подоляк объяснил, кто стоит за последними событиями в Нигере, где военная хунта захватила президента страны.

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что за недавним военным переворотом в Нигере стоит Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Михаила Подоляка.

У Зеленского назвали, кто стоит за военным переворотом в Африке: совершенно понятно

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников


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Украинский чиновник Михаил Подоляк прокомментировал последние события в африканской стране, где военные свергли демократически избранного президента и заявили, что они теперь руководят государством.

"Россия стоит за так называемым "военным переворотом" в Нигере. Это стандартная российская тактика: отвлечь внимание, воспользоваться моментом и расширить конфликт", — рассказал Подоляк.

Подоляк объясняет, что переворот поддержали пророссийские повстанцы из соседних Мали и Буркина-Фасо, где основную роль в военных действиях играют наемники из группы "Вагнера". Таким образом, Россия увеличивает нестабильность во всем мире, а цель таких действий — подрыв глобального порядка безопасности.

Подоляк призывает мировое сообщество сделать правильные выводы.

"Устранение клана Путина и отправление России в политическое перерождение может гарантировать миру соблюдение правил и стабильность", — считает Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа мятежников в Нигере выступила по государственному телевидению, где заявила об отстранении президента страны Мохаммеда Базума от власти, закрыла границы и объявила о введении комендантского часа.

Также "Комментарии" писали, что Путина унизили перед камерами на встрече с африканским лидером. Российский диктатор вынужден был долго ждать президента Египта. Однако ранее Путин сам опаздывал на встрече с политическими лидерами и таким образом показывал свое доминирование.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1686320697465868288
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