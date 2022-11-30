Убийцу главного коммуниста Южной Африки попытались зарезать в тюрьме: подробности

Накануне условно-досрочного освобождения Януша Валуса, эмигрировавшего когда-то в Южную Африку с Польши, попытались убить в камере. В данный момент, опираясь на официальное заявление администрации тюрьмы, состояние мужчины можно назвать стабильным. Станет ли данный инцидент причиной для более быстрого освобождения заключенного, неизвестно, однако ясно одно, южноафриканские власти не рассматривают возможности по депортации Валуса в Польшу.

Януш Валус, из открытых источников

Януш Валус родился и вырос в Польше. Уже в более сознательном возрасте, в 1981 году мужчина решил эмигрировать в Южную Африку. Со временем он даже получил там гражданство. С годами имя Валуса начала набирать популярность, он решил связать свою жизнь с националистическими и расистскими "организациями".

В середине 80-х годов Валус становиться членом неонацистской партии "Африканское движение сопротивления". Будучи "фанатиком" своего дела, 10 апреля 1993 года мужчина решается на шаг, который шокировал весь мир – Валус убивает лидера южноафриканской Коммунистической партии Криса Хани. Данное преступление расследовалось под прицелом миллионов возмущенных граждан, поэтому суд без доли сомнения приговорил бывшего поляка к пожизненному заключению.

В 2016 году суд Претории постановил, что Валус может быть освобожден условно-досрочно, однако Минюст в 2017 году, это решение обжаловало. Более того, ведомство добилось, чтобы заключенного лишили гражданства Южной Африки. В том же году Валус подает апелляцию в Конституционный суд ЮАР, вследствие чего его просьбу о досрочном освобождении удовлетворяют.

Несмотря на желание Валуса, правительство ЮАР исключило возможность депортации мужчины обратно в Польшу. Если ранение действительно было несерьезным и преступник останется жив, условно-досрочное освобождение он будет отбывать на территории ЮАР.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше сократился объем финансовой помощи, передаваемой в Украину.

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