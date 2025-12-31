Украинцев освободили из плена пиратов: МИД сообщил детали

Перед Новым годом удалось освободить из пиратского плена в водах Экваториальной Гвинеи девять моряков. Двое из них – граждане Украины.

Украинцев захватили пираты у берегов Африки. Фото: из открытых источников

Освободили захваченных моряков благодаря активным усилиям судовладельца и его представителей, а также непосредственному содействию посольства Украины в Республике Сенегал, сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Радимся возвращению моряков из плена и благодарим всех причастных за эффективную работу!" — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что 3 декабря на судно под флагом Португалии напали пираты в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Тогда похитили девять членов экипажа, в том числе двух украинцев.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2020 году семерых украинских моряков захватили в плен пираты у берегов Африки. Злоумышленники атаковали контейнеровоз в Гвинейском заливе. Корабль как раз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. В этот момент на борту находились 17 членов экипажа. Пираты взяли в плен только семерых украинцев.

Издание "Комментарии" также писало, что три страны Африки написали жалобу в ООН на Украину. Мали, Нигер и Буркина-Фасо, входящие в состав Конфедераций государств Сахеля (AES), обратились в Совет безопасности ООН. Африканские страны утверждают, что Украина якобы причастна к поддержке террористических группировок на территории Сахеля.

Это заявление активно использовала Россия в своей антиукраинской пропаганде. Как указывает Центр противодействия дезинформации, созданная в 2023 году Конфедерация государств Сахеля фактически является военно-политическим альянсом государств, находящихся под управлением военных хунт. Эти три страны стремятся такими заявлениями усилить свое влияние в Африке и сохранить власть в регионе.