logo_ukra

BTC/USD

87513

ETH/USD

2973.39

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Африка Українців звільнили з полону піратів: МЗС повідомило деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Українців звільнили з полону піратів: МЗС повідомило деталі

На початку грудня на судно під прапором Португалії напали пірати у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї

31 грудня 2025, 22:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Перед Новим роком вдалося звільнити із піратського полону у водах Екваторіальної Гвінеї дев’ятьох моряків. Двоє з них – громадяни України.

Українців звільнили з полону піратів: МЗС повідомило деталі

Українців захопили пірати біля берегів Африки. Фото: з відкритих джерел

Звільнили захоплених моряків завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також безпосередньому сприянню посольства України в Республіці Сенегал, повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України. 

"Радіємо поверненню моряків з полону та дякуємо всім причетним за ефективну роботу!" — йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що 3 грудня на судно під прапором Португалії напали пірати у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Тоді викрали дев'ять членів екіпажу, у тому числі двох українців.

Як повідомляв портал "Коментарі", у 2020 році сімох українських моряків захопили в полон пірати біля берегів Африки. Зловмисники атакували контейнеровоз в Гвінейській затоці. Корабель саме прямував з порту Ломе в порт Лібревіль. У цей момент на борту було 17 членів екіпажу. Пірати взяли в полон тільки сімох українців.

Видання "Коментарі" також писало, що три країни Африки написали скаргу до ООН на Україну. Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, які входять до складу Конфедерацій держав Сахеля (AES) звернулись до Ради безпеки ООН. Африканські країни стверджують, що Україна нібито причетна до підтримки терористичних угрупувань на території Сахелю.

Цю заяву активно використовувала Росія у своїй антиукраїнській пропаганді. Як вказує Центр протидії дезінформації, Конфедерація держав Сахеля, яка створена у 2023 році, фактично є військово-політичним альянсом держав, які перебувають під управлінням військових хунт. Ці три країни прагнуть такими заявами посилити свій вплив в Африці та зберегти владу в регіоні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/ConsularServiceMFA
Теги:

Новини

Всі новини