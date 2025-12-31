Українців звільнили з полону піратів: МЗС повідомило деталі

Перед Новим роком вдалося звільнити із піратського полону у водах Екваторіальної Гвінеї дев’ятьох моряків. Двоє з них – громадяни України.

Українців захопили пірати біля берегів Африки. Фото: з відкритих джерел

Звільнили захоплених моряків завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також безпосередньому сприянню посольства України в Республіці Сенегал, повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Радіємо поверненню моряків з полону та дякуємо всім причетним за ефективну роботу!" — йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що 3 грудня на судно під прапором Португалії напали пірати у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Тоді викрали дев'ять членів екіпажу, у тому числі двох українців.

Як повідомляв портал "Коментарі", у 2020 році сімох українських моряків захопили в полон пірати біля берегів Африки. Зловмисники атакували контейнеровоз в Гвінейській затоці. Корабель саме прямував з порту Ломе в порт Лібревіль. У цей момент на борту було 17 членів екіпажу. Пірати взяли в полон тільки сімох українців.

Видання "Коментарі" також писало, що три країни Африки написали скаргу до ООН на Україну. Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, які входять до складу Конфедерацій держав Сахеля (AES) звернулись до Ради безпеки ООН. Африканські країни стверджують, що Україна нібито причетна до підтримки терористичних угрупувань на території Сахелю.

Цю заяву активно використовувала Росія у своїй антиукраїнській пропаганді. Як вказує Центр протидії дезінформації, Конфедерація держав Сахеля, яка створена у 2023 році, фактично є військово-політичним альянсом держав, які перебувають під управлінням військових хунт. Ці три країни прагнуть такими заявами посилити свій вплив в Африці та зберегти владу в регіоні.