Украинский врач в Йемене ради денег отправил на ненужную ампутацию десятки человек - СМИ

В частных медицинских учреждениях Йемена, получавших финансовую поддержку из Саудовской Аравии в прифронтовой местности Таиз, многим местным жителям удаляли конечности, хотя это не было необходимостью. По свидетельствам медиков и чиновников здравоохранения, так называемые неплановые ампутации делали как детям, так и взрослым во время гражданского конфликта в этой стране в 2016-2018 годах. Об этом сообщает медиа Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ). Пишет ТСН.

Врачи проводили ампутации, даже когда их можно было избежать (фото из открытых источников)

В расследовании утверждается, что три медицинских учреждения Аль-Бурайхи, Аль-Сафва и Аль-Рауда финансировались Центром гуманитарной помощи от короля Саудовской Аравии.

Три названые медицинские учреждения имели большое финансирование. Об этом свидетельствует обнародованная информация, которая находится на сайте этой общественной организации. Это сотни проектов помощи для Йемена, которые стоят королю Саудовской Аравии примерно $4 млрд.

В публикации обнародованные показы медиков и специалистов отрасли, больных и их родных свидетельствуют о том, что медицинский персонал допустил множество нарушений во время операций. Речь идет и о враче-иностранце, украинцу по происхождению, работавшем здесь во время 44 важных операций, а его квалификация не была подтверждена в Украине.

Позиция фонда KSrelief – следующая. Они финансировали медицинские учреждения, все остальные вопросы, по персоналу также – это ответственность йеменских медицинских чиновников.

Руководитель одного из таких частных медицинских учреждений Абдулкафи Шамсан отметил, что медики его учреждения спасали человеческие жизни в окруженном городе, страдающем от бомбардировок. Делать это было непросто, потому что не хватало специалистов и медикаментов.

Вместе с тем в частных медицинских учреждениях отмалчиваются, почему больным удаляли конечности, хотя можно было их лечить иначе. Статистика таких операций увеличивалась, ведь, по свидетельствам врачей, королевский Центр оплачивал каждую такую операцию в сумме $4000. Решение об этом должны принимать несколько медиков, но в упоминавшихся больницах один медик определял, как поступать с больным.

Вместе с тем в расследовании отмечено, что медицинские документы подписывал и украинский врач. Только однажды он выступал в роли хирурга, другой раз – как врач-ортопед, еще другой – как сосудистый специалист.

Важно, что журналисты проверили 44 документа, подписанных медиком из Украины. Они получили ответ из украинского Министерства о поддельной подлинности справки, что этот медик учился ортопедии и травматологии в киевском медицинском вузе.

Сотрудники медиа пытались получить его комментарий через родных, проживающих в одном из городов на Востоке Украины, но не смогли этого сделать.

Раненые, которые вовремя отказались от неплановых ампутаций в таких частных медицинских учреждениях, по их показаниям, поправились и сохранили свои руки и ноги. Только потому, что перешли на лечение в другие местные больницы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Китае врач при осмотре пациентки обнаружил необычную находку в ее ухе.

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