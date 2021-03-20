В Африке нашли мертвыми редких львов: что произошло

Львы найдены мертвыми в национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. Львы в этом парке известны своей способностью лазить по деревьям. Об этом сообщает ВВС.

Фото из открытых источников

Так, шесть львов были найдены мертвыми и расчлененными после предполагаемого отравления в одном из самых известных парков Уганды.

По словам официальных лиц, львы были найдены в национальном парке Королевы Елизаветы с отрубленными головами и лапами, а их тела были окружены мертвыми стервятниками.

Управление дикой природы Уганды (UWA) заявило, что "не может исключить незаконный оборот дикой природы".

Сейчас начато расследование, и на месте происшествия работают экологи и местная полиция.

Эти львы известны своей уникальной способностью лазить по деревьям.

В UWA заявили, что они "опечалены" убийствами. Отмечается, что природный туризм является важной частью экономики Уганды, составляет около 10% ее ВВП и играет жизненно важную роль в сохранении животных.

"UWA решительно осуждает незаконное убийство диких животных, потому что это не только отрицательно сказывается на нашем туризме как стране, но и на получении доходов, которые поддерживают наши охраняемые территории", — сказал он.

Был ряд предыдущих инцидентов, когда считалось, что львы в национальном парке Королевы Елизаветы были отравлены.

В апреле 2018 года 11 львов, в том числе восемь детенышей, были найдены мертвыми после предполагаемого отравления. Подобный инцидент привел к гибели пяти львов в мае 2010 года.

Напомним, у берегов Африки загадочно погибают дельфины.

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