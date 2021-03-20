В Африке нашли мертвыми редких львов: что произошло

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Таисия Ерохина
Львы найдены мертвыми в национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. Львы в этом парке известны своей способностью лазить по деревьям. Об этом сообщает ВВС.
Фото из открытых источников
Так, шесть львов
были найдены мертвыми и расчлененными после предполагаемого отравления в одном
из самых известных парков Уганды.
По словам
официальных лиц, львы были найдены в национальном парке Королевы Елизаветы с
отрубленными головами и лапами, а их тела были окружены мертвыми стервятниками.
Управление дикой
природы Уганды (UWA) заявило, что "не может исключить незаконный оборот дикой
природы".
Сейчас начато
расследование, и на месте происшествия работают экологи и местная полиция.
Эти львы известны
своей уникальной способностью лазить по деревьям.
В UWA заявили, что
они "опечалены" убийствами. Отмечается, что природный туризм является важной
частью экономики Уганды, составляет около 10% ее ВВП и играет жизненно важную
роль в сохранении животных.
Был ряд предыдущих
инцидентов, когда считалось, что львы в национальном парке Королевы Елизаветы
были отравлены.
В апреле 2018
года 11 львов, в том числе восемь детенышей, были найдены мертвыми после
предполагаемого отравления. Подобный инцидент привел к гибели пяти львов в мае
2010 года.
Напомним, у
берегов Африки загадочно погибают
дельфины.
Ранее сообщалось,
что сотни
слонов погибли в Ботсване из-за токсинов в воде. Опубликованы ужасающие
фото.
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