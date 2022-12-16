В Центральноафриканской Республике произошло покушение на главу «Русского дома»

В столице Центральноафриканской Республики, городе Банги, покушение на главу культурного центра "Русский дом" Дмитрия Сытого, пишет издание "Комментарии" по информации "Радио Свобода".



Русский бронетранспортер в ЦАР. Фото илюстративное

Сначала информацию распространил руководитель так называемой "частной военной компании Вагнера" Евгений Пригожин и глава "Россотрудничества" Евгений Примаков. Затем подтвердили событие и в посольстве РФ. Как говорит пресс-секретарь дипломатической миссии Владислава Ильина, глава "Русского дома" получил анонимную посылку. Открывая ее, сдетонировала взрывчатка, и Сытый получил ранения. По одним данным – тяжелые ранения, по другим – контузию. В любом случае его госпитализировали.

"Вагнеровец" обвинил в покушении "французов". По его убеждению, Сытый прежде получал записку с требованием "россиянам забраться из Африки" и угрозами его сыну, живущему во Франции. Пригожин призвал руководителей Кремля "признать Францию страной-спонсором терроризма".

В полиции ЦАР сообщили, что дело расследуют как теракт. Как пишет "Радио свобода", фамилия Сытого фигурировала в журналистских расследованиях в контексте структур, связанных с Пригожиным и боевиками "группы Вагнера", а структуры Пригожина оказывают существенное влияние в стране. По информации журналистов Би-би-си, Сытый был основателем компании Lobaye Invest и прибыл в ЦАР как "гражданский инструктор". Об открытии культурного центра "Русский дом" в Банге сообщалось в феврале этого года.

Центральноафриканская Республика – бывшая колония Франции. В последние годы руководство страны заключило соглашения с РФ, согласно которым в стране официально находятся российские военные инструкторы.

Читайте также на портале "Комментарии" - британские СМИ пишут, что на главу Кремля в Москве, 14 сентября, покушались. Но спикер Путина Песков заявил, что это сообщение иностранных СМИ не соответствует действительности.

Также "Комментарии" писали - Путина могло уже и не быть: в ГУР рассказали о попытке покушения. На хозяина Кремля было также покушение по линии Кавказа. Эта попытка устранить Путина была недавно. Информация об этом инциденте не вылилась в информационное пространство.





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