В Чехии на канатной дороге оборвалась кабина: есть погибшие (ВИДЕО)

В Чехии произошла трагедия на канатной дороге. Об этом пишет сайт УНИАН.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в чешском городе Либерец. На канатной дороге, которая ведет в Йештед оборвалась кабина. В момент происшествия в ней находился один человек. Мужчина работал проводником.

Кабина рухнула с высоты в несколько десятков метров. Потерпевший получил ранения не совместимые с жизнью.

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Они эвакуировали 13 пассажиров и гида из соседней кабинки, что осталась висеть на тросах на пятнадцатиметровой высоте.

Пассажиры второй кабины никак не пострадали. На данный момент с ними работают психологи. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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