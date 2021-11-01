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В Чехии на канатной дороге оборвалась кабина: есть погибшие (ВИДЕО)

Спасатели эвакуировали пассажиров канатной дороги

сегодня, 11:43
Автор:

Денис Подставной
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В Чехии произошла трагедия на канатной дороге. Об этом пишет сайт УНИАН.

В Чехии на канатной дороге оборвалась кабина: есть погибшие (ВИДЕО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в чешском городе Либерец. На канатной дороге, которая ведет в Йештед оборвалась кабина. В момент происшествия в ней находился один человек. Мужчина работал проводником. 

Кабина рухнула с высоты в несколько десятков метров. Потерпевший получил ранения не совместимые с жизнью.

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Они эвакуировали 13 пассажиров и гида из соседней кабинки, что осталась висеть на тросах на пятнадцатиметровой высоте. 

Пассажиры второй кабины никак не пострадали. На данный момент с ними работают психологи. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал  о том, что в Днепре пропавший без вести мужчина был найден мёртвым в багажнике автомобиля. Днепрянин ушел на рыбалку утром, а затем перестал выходить на связь. Вечером он не явился домой. На поиски пропавшего вышел его сын. Вскоре на одной из улиц города был найден автомобиль, с трупом мужчины. На бездыханном теле обнаружили серьезную травму головы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти местного жителя. 

Также "Комментарии" писали о том, что в польском городе Валбжиха покалечили гражданина Украины. Мужчина хотел отдохнуть в одном из баров города, однако у него возник конфликт с хозяином заведения. Согласно данным СМИ, в ходе ссоры, владелец бара толкнул украинца и тот упал на стеклянную дверь, осколки которой впились потерпевшему в лицо. Потерпевшего госпитализировали. 


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Источник: https://www.unian.net/world/v-chehii-oborvalas-kabina-na-kanatnoy-doroge-foto-video-novosti-mira-11594686.html
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