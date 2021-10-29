В Польше владелец бара покалечил украинца - СМИ

В Польше гражданин Украины лишился глаза в баре. Об этом сообщает издание "УНИАН".

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в одном из пабов польского города Валбжиха, что в Нижнесилезском воеводстве. Сообщается, что у украинца произошел конфликт с владельцем заведения.

Как передаёт издание, причиной для конфликта якобы послужило то, что посетитель не захотел платить деньги за вход. По данным СМИ, во время ссоры владелец паба толкнул посетителя и тот напоролся на стеклянную дверь. Осколки разбившегося стекла вонзились в лицо пострадавшего.

Потерпевший мужчина был госпитализирован прибывшими на место событий медиками. Несмотря на помощь врачей, глаз пациента спасти не удалось.

Отмечается, что гражданин Украины официально трудоустроен в Польше и поэтому работодатель оказал ему помощь с юридической поддержкой.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Польше на пункте пропуска с Беларусью прогремел взрыв. После взрыва последовало возгорание, которое удалось ликвидировать собственными силами. В результате происшествия ранения получил один человек. Мужчину ранила крышка люка в ногу.

водитель автомобиля, который проезжал мимо. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Им удалось полностью ликвидировать возгорание.

Под завалами обнаружили бездыханное тело 4-летнего внука хозяйки дома. Стражи порядка устанавливают причину пожара.

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