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В Польше владелец бара покалечил украинца - СМИ

Пострадавший был госпитализирован

сегодня, 16:44
Автор:

Денис Подставной
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В Польше гражданин Украины лишился глаза в баре. Об этом сообщает издание "УНИАН". 

В Польше владелец бара покалечил украинца - СМИ

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в одном из пабов польского города Валбжиха, что в Нижнесилезском воеводстве. Сообщается, что у украинца произошел конфликт с владельцем заведения. 

Как передаёт издание, причиной для конфликта якобы послужило то, что посетитель не захотел платить деньги за вход. По данным СМИ, во время ссоры владелец паба толкнул посетителя и тот напоролся на стеклянную дверь. Осколки разбившегося стекла вонзились в лицо пострадавшего. 

Потерпевший мужчина был госпитализирован прибывшими на место событий медиками. Несмотря на помощь врачей, глаз пациента спасти не удалось. 

Отмечается, что гражданин Украины официально трудоустроен в Польше и поэтому работодатель оказал ему помощь с юридической поддержкой.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Польше на пункте пропуска с Беларусью прогремел взрыв. После взрыва последовало возгорание, которое удалось ликвидировать собственными силами. В результате происшествия ранения получил один человек. Мужчину ранила крышка люка в ногу.

Также "Комментарии" писали о том, что в Закарпатье трагически погиб 4-летний ребёнок. В частном доме произошел пожар. Возгорание обнаружил водитель автомобиля, который проезжал мимо. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Им удалось полностью ликвидировать возгорание. Под завалами  обнаружили бездыханное тело 4-летнего внука хозяйки дома. Стражи порядка устанавливают причину пожара. 


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Источник: https://www.unian.net/world/vladelec-bara-v-polshe-lishil-ukrainca-glaza-novosti-mira-11593084.html
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