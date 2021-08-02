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Главная Новости Мир Африка В Конго автобус столкнулся с бензовозом: заживо сгорели десятки людей
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В Конго автобус столкнулся с бензовозом: заживо сгорели десятки людей

После столкновения произошел взрыв, а после пожар

сегодня, 19:41
Автор:

Денис Подставной

В Конго пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. Об этом сообщает издание The Guardian.

В Конго автобус столкнулся с бензовозом: заживо сгорели десятки людей

В Конго автобус столкнулся с бензовозом. Фото: gsitalia.org

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 1 августа, произошел недалеко от Кибубы на первом национальном маршруте между Киншасой и Киквитом, примерно в 180 километрах от столицы Киншасы. Сообщается, что сразу после столкновения автобуса с бензовозом произошел взрыв, а затем пожар. 

В пожаре погибло, как минимум 33 человека. На место происшествия прибыли медики и сотрудники спасательных служб. На данный моменту устанавливаются все обстоятельства событий. 

Участок автодороги, где произошла катастрофа временно перекрыт. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии произошло ДТП с участием автобуса. Сообщается, что транспортное средство перевернулось незадолго после того, как выехало из стоянки. Сообщается, что в автобусе находилось 19 человек. Из них 17 были пассажирами и двое — водителями. В результате происшествия несколько человек получили ранения. Они были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше автобус, который перевозил детей из лагеря угодил в серьезное ДТП. Сообщается, что водитель пассажирского автобуса врезался в заднюю часть грузового автомобиля. В автобусе находилось 44 ребёнка, которых перевозили из детского лагеря. Все они были возрастом от 12 до 16 лет. На место событий поспешили медики, которые госпитализировали пострадавших в ближайшие медицинские учреждения. В результате инцидента пострадало более десяти человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4383127-v-konho-stolknulys-avtobus-y-benzovoz-desiatky-zhertv
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