В Польше автобус перевозивший детей столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие (ФОТО)

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Денис Подставной
В Польше автобус перевозивший детей попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает издание RMF24.
ДТП с автобусом в Польше. Фото: из открытых источников
Как стало известно, инцидент произошел в центральной части страны в селе Неджев Второй. Сообщается, что водитель пассажирского автобуса по неизвестным причинам врезался в заднюю часть грузовика с полуприцепом. Автобус перевозил из лагеря 44 ребёнка возрастом от 12 до 16 лет.
В результате происшествия пострадали 12 человек. Отмечается, что все они получили легкие травмы. На место событий прибыли сотрудники пожарной и медики.
Детей осматриваю медицинские работники, а при необходимости некоторых доставляют в больницы. Водитель автобуса также получил легкие телесные повреждения.
Направление автострады в котором двигался автобус было перекрыто.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Соединённых Штатах Америки из-за сильной пыльной бури ухудшилась видимость на автодороге. В результате этого произошло серьёзное масштабное ДТП, участниками которого стали водители 20 транспортных средств. Сообщается, что в ДТП погибло семеро человек и еще несколько получили телесные повреждения разной степени тяжести. На место событий прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Индии грузовой автобус протаранил автобус. Сообщается, что инцидент произошел тогда, когда водитель автобуса остановился на обочине, а часть пассажиров вышла их транспортного средства. В результате происшествия погибло почти два десятка человек и еще многие получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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