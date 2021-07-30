В Германии перевернулся автобус с туристами: есть пострадавшие (ФОТО)

В Германии произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции земли Магдебург на своей официальной странице в социальной сети Twitter,

В Германии автобус с туристами попал в ДТП. Фото: DW

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 30 июля, в 10 часов утра по местному времени на автодороге вблизи столицы Германии. Сообщается, что сразу после выезда со стоянки туристический автобус угодил в ДТП и перевернулся.

В транспортном средстве находилось 19 человек (из них 17 пассажиров и два водителя). В результате происшествия несколько человек получили травмы разной степени тяжести. На место проишествия прибыли сотрудники пожарной службы, медики и правоохранители. Потерпевшие были госпитализированы.

На данный момент автодорога федерального значения перекрыта в обоих направлениях. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше автобус, перевозивший детей из детского лагеря, попал в ДТП. Сообщается, что водитель пассажирского автобуса по неизвестным причинам врезался в заднюю часть грузовика с полуприцепом. В результате происшествия пострадало 12 человек. На место проишествия прибыли медики, которые доставили пострадавших в больницу. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде, а после этого два его вагона сошли с рельсов. В результате инцидента пострадали восемь человек и еще 39 были эвакуированы. Поезд направлялся из польского города Щецин в немецкий Тантов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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