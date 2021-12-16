В Ливии войска воссстания захватили здание правительства

В Ливии вооруженные люди захватили здание правительства, президента и оцепили помещение, в котором действует Министерство обороны страны. Произошло событие накануне поздно вечером. Об этом сообщили местные СМИ, передает "Украинская правда".

Ливия. Фото Almasar



"Президентских выборов в Ливии не будет. Мы закроем все государственные учреждения в Триполи", — объявили вооруженные ополченцы.





Напомним, президентские выборы в Ливии должны пройти через неделю, 24 декабря. После них должны были состояться сразу и парламентские. Эти даты согласовали во время политического диалога под эгидой ООН в Женеве еще в начале этого года.

Новый виток кризиса спровоцировал два события: в парламенте заявили, что хотят перенести дату выборов, а местный избирательный комитет отложил объявление списка кандидатов.

Как сообщают местные жители в Твиттере, вооруженные люди захватывают ключевые объекты инфраструктуры. Также в крупных городах в состояние боевой готовности было переведено несколько военных объединений. В настоящее время во многих районах столицы нет электричества. Какая именно группировка захватывает государственные учреждения тоже точно неизвестно.

Напомним, политический и военный кризис в Ливии длится уже более 10 лет. Он начался после свержения режима и убийства Муаммара Каддафи. С этого времени страна находится в сопротивлении между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и Халифа Хафтар, лидера Ливийской национальной армии.

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