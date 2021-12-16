Джонсон заявил, что предупредил Путина о приближающейся катастрофе

Премьер-министр правительства Великобритании заявил, что вторжение России в Украину будет означать неминуемую "катастрофу для всего мира". Как информирует портал "Комментарии", об этом Джонсон заявил во время часа вопросов к правительству в Палате общин британского парламента.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон заявил, что он со стороны России нападать на Украину было бы слишком ложным и опрометчивым шагом. Такое решение Кремля станет настоящим ударом по России, потому что Великобритания и все ее союзники уже приняли решение о применении жестких санкций в отношении Москвы, если она пойдет на новый виток эскалации. Джонсон подчеркнул, речь идет не о каких-то мерах в отношении России, а жёстком экономическом пакете санкций, который пока что не действует.

Борис Джонсон, как и глава Белого Дома Джо Байден, имел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьер-министра, в том телефонном разговоре с президентом РФ он открыто заявил о своей позиции и тогда предупредил руководство России, что любые военные шаги Москвы в отношении Украины станут катастрофой, как для нее самой, так и для всего мира.

Премьер также отметил, что Лондон не намерен пересматривать свои позиции и он в дальнейшем не откажется от своей поддержки Украины.

Борис Джонсон отметил, учитывая нарастающую угрозу на востоке Украины было принято решение внутри НАТО существенно нарастить военные контингент в тех странах Альянса, которые граничат с Украиной.

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