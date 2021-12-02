Австралию накрыли масштабные наводнения: стихия убивает людей и разрушает города (ФОТО)

Австралия страдает от масштабного наводнения. Об этом пишет издание УНИАН.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

В австралийском штате Квинсленд из-за проливных дождей образовались масштабные наводнения. Стихия уже успела унести жизни двух граждан. Примерно тысяча человек была вынуждена покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные районы.

Кроме Квинсленда наводнение привело к разрушениям еще и в штатах Новый Южный Уэльсс и Виктория. К ликвидации последствий непогоды, спасению людей и доставке снабжения присоединились уже сотни добровольцев.





Фото: Twitter, @ANZ_Newsroom

Согласно данным СМИ, за сутки в некоторых частях штата Квинсленд выпало более ста миллиметров осадков в виде дождя. В двух городах пришлось экстренно провести эвакуацию.

В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках видно, как улицы городов превратились в реки.





Фото: Twitter, @R_DAlessandro9

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что сильные снегопады накрыли один из турецких регионов. Снегом засыпало автодороги. Это привело к тому, что десятки автомобилей застряли на них. Трассы расчищают с помощью спецтехники. Согласно данным специалистов, в ближайшее время непогода не отступит и вероятность сильных метелей сохранится.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Германии посреди города взорвалась авиабомба. Она детонировала во время ремонтных работ на мосту. Сообщается, что снаряд лежал там со времен Второй мировой войны. В результате инцидента по меньшей мере четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Раненые были доставлены в медицинские учреждения.

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