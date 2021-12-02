logo

BTC/USD

56642.73

ETH/USD

4567.46

LTC/USD

205.16

USD/UAH

27.57

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Австралия и Океания Австралию накрыли масштабные наводнения: стихия убивает людей и разрушает города (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Австралию накрыли масштабные наводнения: стихия убивает людей и разрушает города (ФОТО)

Наводнение привело к разрушениям в нескольких австралийских штатах

сегодня, 11:40
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Австралия страдает от масштабного наводнения. Об этом пишет издание УНИАН.

Австралию накрыли масштабные наводнения: стихия убивает людей и разрушает города (ФОТО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

В австралийском штате Квинсленд из-за проливных дождей образовались масштабные наводнения. Стихия уже успела унести жизни двух граждан. Примерно тысяча человек была вынуждена покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные районы. 

Кроме Квинсленда наводнение привело к разрушениям еще и в штатах Новый Южный Уэльсс и Виктория. К ликвидации последствий непогоды, спасению людей и доставке снабжения присоединились уже сотни добровольцев. 

Австралию накрыли масштабные наводнения: стихия убивает людей и разрушает города (ФОТО) - фото 2

Фото: Twitter, @ANZ_Newsroom

Согласно данным СМИ, за сутки в некоторых частях штата Квинсленд  выпало более ста миллиметров осадков в виде дождя. В двух городах пришлось экстренно провести эвакуацию. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках видно, как улицы городов превратились в реки. 

Австралию накрыли масштабные наводнения: стихия убивает людей и разрушает города (ФОТО) - фото 3

Фото: Twitter, @R_DAlessandro9

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что сильные снегопады накрыли один из турецких регионов. Снегом засыпало автодороги. Это привело к тому, что десятки автомобилей застряли на них. Трассы расчищают с помощью спецтехники. Согласно данным специалистов, в ближайшее время непогода не отступит и вероятность сильных метелей сохранится. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Германии посреди города взорвалась авиабомба. Она детонировала во время ремонтных работ на мосту. Сообщается, что снаряд лежал там со времен Второй мировой войны. В результате инцидента по меньшей мере четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Раненые были доставлены в медицинские учреждения. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/avstraliyu-nakrylo-masshtabnoe-navodnenie-est-pogibshie-foto-video-sinoptik-11628604.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!