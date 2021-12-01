В Германии посреди города взорвалась авиабомба: есть пострадавшие (ФОТО)

В Германии раздался взрыв посреди улицы. Об этом пишет издание ТСН.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 1 декабря, в немецком городе Мюнхен. Сообщается, что во время ремонтно-строительных работ на мосту под названием Доннерсберг, который расположен неподалёку от железнодорожного вокзала, произошел взрыв.

Выяснилось, что причиной взрыва стала авиационная бомба. На неё наткнулись строители во время бурения. Авиационная бомба оказалась в земле во время Второй мировой войны.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Медики оценивают состояние одного из потерпевших, как тяжелое.

Из-за взрыва было приостановлено движение железнодорожного транспорта. На данный момент на место событий прибыли саперы. Они обследуют территорию.





Фото: Twitter/gdh international

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Италии прогремели взрывы на нефтезаводе. После взрывов образовалось возгорание. В небо поднялись густые клубы чёрного дыма. Их можно было увидеть из соседних городов. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском штате Мичиган несовершеннолетний парень расстреливал учеников местной школы. Стрелку удалось ранить по меньшей мере восемь человек. Трое граждан получили смертельные ранения. Прибывшие на место событий полицейские задержали подозреваемого. Он не оказывал никакого сопротивления. По предварительным данным, мальчишка сделал более десяти выстрелов.





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