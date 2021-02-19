В одной из стран произошла вспышка Эболы

В западноафриканской стране Гвинея произошла вспышка Эболы, которую относят к особо опасным вирусным инфекциям. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Гвинее вспышка Эболы - фото: из открытых источников

Так, по информации, предоставленной ВОЗ, вспышка болезни случилась в сельской общине Гуэке. В лаборатории подтвердили три случая заражения этой болезнью. Отмечается, что в последний раз вспышка Эболы была в стране в 2016 году. С тех пор, до января текущего года не было выявлено новых случаев.

Сообщается, что 28 января умерла медсестра из медучреждения. После похорон, шесть человек заявили о плохом самочувствии. Их симптомы совпадали с симптомами Эболы. После сдачи анализов, наличие данной болезни у всех 6 человек подтвердилось. Вскоре двое из них умерли, а за жизни четверых борются медики.

В ВОЗ говорят, что повторная вспышка болезни вызывает большое беспокойство. Стоит отметить, что именно Гвинея входила в тройку стран, которые больше всего пострадали от Эболы в Западной Африке в период с 2014 по 2016 годы. Однако это научило медиков оперативно бороться с проблемой и очень быстро отслеживать пути распространения вируса.

Эбола – это опаснейшее инфекционное заболевание. В 90% случаев болезнь приводит в летальному исходу. У больных зачастую отмечается высокая температура, боль в мышцах, боль в горле, высыпания, рвота, диарея. Также может быть внутреннее или наружное кровотечение.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Собиборе обнаружили металлические бирки детей, отправленных в лагеря смерти, а также о том, что в Греции мужчина умер через 8 минут после вакцинации.

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