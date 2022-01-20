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В пустыне Сахара выпал снег (ФОТО)

В пустыне зафиксировали падение температуры до -2 градусов

сегодня, 12:48
Автор:

Елизавета Черных
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В крупнейшей пустыне мира, расположенной на Африканском континенте — Сахаре — зафиксировали выпадение снега после резкого снижения температуры. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Daily Mail.

В пустыне Сахара выпал снег (ФОТО)

В пустыне Сахара выпал снег - фото из открытых источников

Отмечается, что снег осел на песках пустыни после того, как температура упала ниже нуля градусов. 

Фотографу Кариму Бучетате удалось запечатлеть редкое и в то же время потрясающее явление в жаркой пустыне. Снимки снежного покрова и льда, сделанных в городе Айн-Сефра, фотограф разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Температура воздуха в этом регионе ночью снизилась до 2 градусов мороза. 

Известно, что за последние 42 года снег в Айн-Сефра выпадает уже в пятый раз. В прошлом году в пустыне также наблюдали редкое для этой местности погодное явление. Тогда небольшой мороз добрался до региона Табук, что находится на северо-западе Саудовской Аравии. Неподалеку "заснеженной" территории проходит граница с Иорданией.

Стоит отметить, что чаще всего в этой африканской пустыне фиксируются плюсовые температурные рекорды. В жаркие дни ртутный столбик термометра может достигать +50°С. Январь же считается самым холодным месяцем в году, как и в большинстве стран мира. Впрочем, в Сахаре среднемесячные температуры фиксируются в пределах +20 градусов.

Издание отмечает, что несмотря на то, что Сахара очень сухая, ученые предполагают, что она может стать зеленой приблизительно спустя 15000 лет. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что часть Украины рискует превратиться в пустыню: ученый рассказал об изменении климата. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-sahare-vypal-sneg-poyavilis-foto-zasnezhennoy-pustyni-sinoptik-11677327.html
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