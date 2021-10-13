В Сомали террорист взорвал кафе с посетителями (ФОТО)

В столице Сомали прогремел взрыв. Об этом пишет издание Shabelle Media Network.

Место взрыва. Фото: АА

Трагедия произошла в центре города Могадишо. Сообщается, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство прямо в помещении кафе. В этот момент в заведении находились десятки посетителей.

В результате взрыва погибли, как минимум пятеро человек и еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Медики доставили пострадавших в больницы.

Отмечается, что заведение, где прогремел взрыв расположено неподалёку от оживлённого квартала Фагах.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Фото: Shabelle Media Network

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в американском городе Мемфис в помещении почтового отделения были обнаружены трупы трех сотрудников почты. На место инцидента поспешили полицейские. Они обнаружили на телах погибших огнестрельные ранения. Среди умерших был и сам стрелок. По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина застрелился после того, как расстрелял своих коллег. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Непале автобус с пассажирами в салоне рухнул в пропасть. Согласно информации СМИ, во время движения транспортного средства у него лопнула шина. Водитель не смог справиться с управлением и допустил съезд с автодороги. В результате происшествия более двадцати человек погибли на месте от полученных травм, еще четверо скончались в карете скорой помощи. Многие получили тяжелые травмы.

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