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В США работник почты расстрелял своих коллег: подробности

Стрельбу затеял помощник почтальона

сегодня, 15:35
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в общественном месте. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В США работник почты расстрелял своих коллег: подробности

Стрельба в США. Фото: The Washington Post

Инцидент произошел в американском городе Мемфис, что в штате Теннесси. Сообщается, что на территории почтового отделения были найдены бездыханные тела трех сотрудников почты. На трупах были обнаружены огнестрельные ранения. Одним из погибших являлся стрелок. 

Как стало известно, мужчина, который работал на почте помощником почтальона, вооружившись огнестрельным оружием, убил менеджера и своего начальника. Согласно данным американского Федерального бюро расследований (ФБР),после совершения преступления стрелок покончил с собой.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из баров Миннесоты злоумышленники устроили стрельбу. Три вооруженных правонарушителя применили огнестрельное оружие. В результате происшествия погибла местная жительница. Еще более десяти человек получили пулевые ранения. Медики госпитализировали потерпевших. Стражи порядка заключат преступников под стражу, как только их выпишут из больницы. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Турции снова разгорелись лесные пожары. Пламя охватило труднодоступную местность неподалёку от курортного посёлка в провинции Анталья. С пожаром борются с помощью спецтехники и авиации. Сотрудникам пожарной службы помогают работники лесного хозяйства. По предварительной информации, возгорание образовалось в результате попадания молнии. 


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Источник: https://www.washingtonpost.com/nation/2021/10/12/usps-shooting-memphis/
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