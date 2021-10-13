В Непале автобус с десятками пассажиров рухнул в пропасть: много погибших

В Непале пассажирский автобус упал в пропасть. Об этом сообщает издание BBC.

Происшествие в Непале. Фото: BBC

Инцидент произошел в провинции Карнали, что на северо-западе страны. Сообщается, что в транспортном средстве находилось более 40 пассажиров.

Согласно предварительной информации, во время движения у автобуса лопнуло колесо. После этого водитель не справился с управлением и допустил выезд транспорта за пределы дороги. Автобус упал с обрыва.

На место происшествия поспешили медики. К моменту их приезда от полученных травм скончались более двух десятков человек. Еще четверо умерли по дороге в медицинское учреждение. Многие получили серьезные ранения. Их состояние оценивается, как крайне тяжелое.

Отмечается, что в салоне автобуса находились преимущественно студенты и рабочие из соседней Индии.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в столице США поезд метро сошел с рельсов. Один из десятка вагонов поезда потерял контакт с рельсами. Это привело к тому, что весь состав застрял в туннеле. Несколько сотен пассажиров находились в темноте около часа. На помощь им были направлены сотрудники спасательной службы. Они вывели людей из туннеля. Для этого им пришлось пройти расстояние более 600 метров.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в японском городе Кария ученики младших классов попали в ДТП. Водитель грузового автомобиль совершил наезд на группу детей. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек. Четверо из них были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Дети получили травмы различной степени тяжести.

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