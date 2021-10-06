В Тунисе во время военных учений разбился вертолет: есть погибшие

В Тунисе потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Тунисе разбился военный вертолет. Фото: antikor.com.ua

Как стало известно, инцидент произошел в городе Габес, что на юго-востоке страны. Сообщается, что винтокрылая машина совершала полет в ночное время суток во время военных учений.

На место аварии выдвинулась военно-техническая группа. Она должна будет установить причины авиакатастрофы.

В результате происшествия погибли трое военнослужащих.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в акватории Белого моря, неподалёку от Мурманской области России потерпело крушение частное судно. На нём находилось пять человек. Судно подало сигнал бедствия после того, как получило пробоину. Вода начала поступать в машинное отделение. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе частный самолет рухнул прямиком на ремонтирующиеся здание. На его борту находился один из богатейших людей Румынии вместе со своей семьей (всего восемь человек). В результате происшествия погибли все. Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта Линате и направлялся на остров Сардиния. Воздушное судно, которое потерпело крушение, миллиардер приобрел в 2015 году вместе с Вовой Коэном. На место событий прибыли медики правоохранители и сотрудники спасательной службы. На данный момент устанавливаются причины авиакатастрофы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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