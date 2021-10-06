logo
Русский Українська

BTC/USD

51344.34

ETH/USD

3384.02

LTC/USD

167.74

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка В Тунисе во время военных учений разбился вертолет: есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

В Тунисе во время военных учений разбился вертолет: есть погибшие

Авария случилась на юго-востоке страны

сегодня, 11:28
Автор:

Денис Подставной

В Тунисе потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Тунисе во время военных учений разбился вертолет: есть погибшие

В Тунисе разбился военный вертолет. Фото: antikor.com.ua

Как стало известно, инцидент произошел в городе Габес, что на юго-востоке страны. Сообщается, что винтокрылая машина совершала полет в ночное время суток во время военных учений. 

На место аварии выдвинулась военно-техническая группа. Она должна будет установить причины авиакатастрофы. 

В результате происшествия погибли трое военнослужащих. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в акватории Белого моря, неподалёку от Мурманской области России потерпело крушение частное судно. На нём находилось пять человек. Судно подало сигнал бедствия после того, как получило пробоину. Вода начала поступать в машинное отделение. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе частный самолет рухнул прямиком на ремонтирующиеся здание. На его борту находился один из богатейших людей Румынии вместе со своей семьей (всего восемь человек). В результате происшествия погибли все. Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта Линате и направлялся на остров Сардиния. Воздушное судно, которое потерпело крушение, миллиардер приобрел в 2015 году вместе с Вовой Коэном. На место событий прибыли медики правоохранители и сотрудники спасательной службы. На данный момент устанавливаются причины авиакатастрофы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/africa/military-helicopter-crashes-tunisia-killing-3-soldiers-state-radio-2021-10-05/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ