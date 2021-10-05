В Белом море потерпело крушение российское судно

В России потерпело крушение частное судно. Об этом сообщает издание ТСН.

В Белом море тонет российское частное судно. Фото: pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 5 октября в акватории Белого моря. Сообщается, что неподалёку от поселка Кашкаранцы, что в Мурманской области частное судно "Фаворит" подало сигнал бедствия, после того как получило пробоину.

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Согласно предварительным данным, на борту "Фаворита" находятся пять человек (четверо мужчин и одна женщина).

Вода заливает машинное отделение судна. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США аллигатор выпрыгнул из озера и отобрал у ребёнка удочку. Житель штата Флорида отправился со своим 7-милетним сыном порыбачить. Мальчишка поймал на удочку крупного окуня и начал вытаскивать его из воды. В этот момент хищник выпрыгнул из воды. Кадры неудавшейся рыбалки попали в Сеть. Комментаторы под видео отмечают, что вечерняя рыбалка во Флориде является опасным занятием. Дело в том, что в вечернее время суток аллигаторы выходят на охоту.

Также "Комментарии" информировали о том, что мощный циклон под названием "Шахин" продолжает свирепствовать в Омане и Иране. Стихия обрушила на эти страны проливные дожди, оползни и наводнения. Из-за непогоды погибли уже более десяти человек. Трое пропали без вести у побережья провинции Белуджистан. Инфраструктуре населённых пунктов наносится ущерб. Повреждены дороги и электросети. Порывы ветра достигали скорости 150 километров в час.





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