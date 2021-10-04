Один из богатейших людей Румынии погиб в авиакатастрофе (ВИДЕО)

В Италии в результате авиакатастрофы погиб один из богатейших людей Румынии. Об этом пишет издание Mirror.

Авиакатастрофа в Италии. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, на борту частного самолета, который разбился в городе Сан-Донато-Миланезе находился 68-летний миллиардер Ден Петреску, его 65-летняя жена, 30-летний сын и еще пятеро человек, среди которых годовалый ребёнок.

Все, кто находился в самолете погибли на месте.

Согласно данным в СМИ, Ден Петреску занимался строительством. Его состояние оценивается в три миллиарда евро. Он считался одним из богатейших людей Румынии. Также у мужчины имелось гражданство Германии.

Воздушное судно, которое потерпело крушение было приобретено миллиардером в 2015 году вместе с Вовой Коэном (бывшим акционером футбольной команды Динамо Бухарест).

вылетел из аэропорта Линате и направлялся на остров Сардиния потерпел крушение. Борт упал прямиком на здание. На место событий поспешили спасатели и стражи порядка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. На борту самолета находилось более шести пассажиров. В результате происшествия никто не выжил.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Италии частный самолет , который

Также "Комментарии" информировали о том, что в Индии на автодороге неподалёку от столичного аэропорта застрял авиалайнер. Воздушное судно было списано и продано индийской авиакомпанией. Водитель нового владельца перевозил самолет, однако не рассчитал его габариты и застрял под пешеходным мостом. Отмечается, что похожий инцидент в Индии произошел несколько лет назад. В Сети появилось видео с места событий.

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