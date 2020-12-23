В Турции на туристку напали с ножом, изнасиловали и ограбили

Правоохранители туристического города Анталия арестовали 22-летнего местного жителя, который напал на российскую туристку, изнасиловал и ограбил ее. Как пишет издание Hurriet, подробности стали известны только сейчас, хотя инцидент произошел 18 декабря.

Фото: из открытых источников

Вечером на курорте Алания на турок изнасиловал 34-летнюю туристку, напав на нее ножом. Он также отнял у нее смартфон и сумку. Полиция Демирташа начала расследование и обнаружила подозреваемого 22-летнего юношу. Они узнали его по автомобилю, на котором мужчина скрылся с места пришествия. Мужчину доставили в полицейский участок и взяли под стражу. Когда подозреваемый дал показания, его отправили в тюрьму. Конкретный срок СМИ не упоминается.

Напомним, вчера в Турции сделали неожиданное заявление о туристах из Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее объявил о четырехдневном комендантском часе, который будет введен с 9 утра 31 декабря до 5 утра 4 января в предстоящие новогодние выходные в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Между тем в стране продолжается действие ограничений на выходных.

Ранее многие турки также планировали поехать в Украину, одну из немногих стран, в которую им разрешен въезд в качестве туристов, на празднование Нового года. Поскольку Турция вошла в "красный" список Украины, многие турецкие путешественники либо отправятся в другие страны, либо останутся дома.

Напомним, Турция запретила проведение развлекательных мероприятий на Новый год 2021. Ранее туристические агентства заявляли, что карантинные ограничения не помешают туристам отпраздновать новогодние праздники 2021 в "элитных" отелях Турции.









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