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В ЮАР отреагировали на заявление президента о выходе из МУС

Офис президента Южной Африки отрицал выход страны из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина

26 апреля 2023, 13:31
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Автор:

Slava Kot

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что его страна выходит из Международного уголовного суда. Однако в офисе президента ЮАР сообщили об ошибке в словах лидера страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Интерфакс".

В ЮАР отреагировали на заявление президента о выходе из МУС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото из открытых источников

Сирил Рамафоса сообщил, что руководящая партия страны приняла решение выйти из МКС. Такие действия лидер ЮАР аргументировал тем, что Международный уголовный суд имеет несправедливое отношение к некоторым странам.


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Теперь же офис президента Южной Африки назвал заявление об ошибке своего президента.

"Это разъяснение следует за ошибкой в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ. Южная Африка остается участником МКС в соответствии с резолюцией 55-й Национальной конференции АНК", — говорится в сообщении правительственного учреждения.

Офис президента отметил, что Национальный исполнительный комитет рассматривал возможность покинуть МКС. Однако такой шаг состоялся в качестве последней инстанции при отсутствии правовых вариантов.

В настоящее время ЮАР работает над работой Малабского протокола, что позволит создать континентальный уголовный суд, который дополнит МУС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина осуществила успешную спасательную миссию в Судане. Спецслужбы Главного управления разведки Министерства обороны смогли эвакуировать 138 граждан нескольких стран, в том числе 87 украинцев.

Также "Комментарии" писали, что Россия нашла обширный рынок сбыта нефти. Азиатская страна уменьшает поступление нефтепродуктов от ОПЕК, ведь покупает дешевые энергоресурсы в Российской Федерации.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/906303.html
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