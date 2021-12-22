Южноафриканское исследование: риск госпитализации от Omicron меньше, чем от Delta

Южноафриканское исследование свидетельствует о снижении риска госпитализации и тяжелых заболеваний у людей, инфицированных вариантом коронавируса Omicron по сравнению с вариантом Delta. Об этом сообщает Reuters.

Медицинский работник вводит мужчине вакцину от коронавирусной болезни (COVID-19) Pfizer на фоне распространения варианта SARS-CoV-2 Omicron - Reuters

Вопросы о вирулентности Omicron находятся в центре научных и политических дебатов во многих странах, поскольку правительства затрудняются реагировать на распространение этого штамма, а исследователи до сих пор пытаются понять его.

Исследование, не проходившее экспертную рецензию, показало, что людей, у которых диагностирован Omicron в Южной Африке с 1 октября по 30 ноября, реже госпитализировали, чем тех, у кого был диагностирован другой штамм за тот же период.

Исследование показало, что люди, которые были госпитализированы из Omicron в октябре-ноябре, имели на 70% меньше шансов на развитие тяжелого заболевания, чем те, кто был госпитализирован из Delta в период с апреля по ноябрь.

"Вообще, наши данные свидетельствуют о положительной истории снижения тяжести Омикрона по сравнению с другими штаммами", — сказала профессор Шерил Коэн из Национального института инфекционных заболеваний (NICD), которая является одним из авторов исследования.

Она сказала, что данные еще больше подкрепляются наблюдениями, показывающими значительно более низкое количество госпитализаций и смертей от Omicron, чем в предыдущих волнах пандемии, хотя количество случаев заражения Omicron было гораздо выше.

По оценкам Коэн, от 60% до 70% людей в Южной Африке раньше болели COVID-19.

Пол Хантер, профессор медицины в Университете Восточной Англии Британии, назвал южноафриканское исследование важным и сказал, что это первое должным образом проведенное исследование по вопросу тяжести течения Omicron.

Но Хантер сказал, что сравнение данных Omicron с одного периода с данными Delta за предыдущий период означало, что было трудно определить, низкий уровень госпитализации связан с тем, что Omicron менее вирулентный, или с повышением иммунитета населения.

Как сообщали ранее "Комментарии", во Франции в скором времени может быть 100 000 новых случаев COVID-19 в день из- за быстрого распространения штамма коронавируса Omicron, но правительство пока не планирует вводить новые ограничения. Такое заявление сделал министр здравоохранения Оливье Веран.

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