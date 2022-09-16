Зимбабве страдает из-за путинской войны

В 2000 году бывший президент Роберт Мугабе конфисковал фермы у светлокожих коммерческих фермеров, получивших их еще в колониальные времена, в рамках противоречивой программы земельных реформ, и раздал их новым темнокожим владельцам. Большинство из них, как сообщает Al Jazeera, имели небольшой капитал, что привело к сокращению сельскохозяйственного производства и заставило Зимбабве искать альтернативы за рубежом.

Пекари Зимбабве теряют прибыль Фото: из открытых источников

С тех пор власти страны полагались на импортную пшеницу – в 2021 году 40% ее общего импорта для изготовления хлеба поступало из России. Однако после вторжения РФ в Украину в феврале, глобальные цепи поставок были нарушены, что спровоцировало масштабный скачок цен на товары. Это оказало серьезное влияние на экономику многих стран, в том числе в Африке.

Как отмечает издание, независимый экономист из Хараре Виктор Борома сказал, что экономический эффект российско-украинской войны в Зимбабве заметен из-за зависимости страны от импорта.

"Влияние на экономику Зимбабве очень велико, поскольку 80% используемого в местном производственном секторе сырья импортируется, а из-за войны замедлилось движение грузов в страну. Поэтому повышение транспортных расходов и цен на товары (топливо, пшеницу, сою, удобрения и химикаты) оказало существенное влияние на рост стоимости местного производства. В настоящее время топливо стоит 1,90 дол. за литр, в то время как до войны его цена была в пределах 1,40 долл.", — объяснил Борома.

Южноафриканская страна уже переживает экономический кризис из-за высокой инфляции. По данным Конгресса профсоюзов Зимбабве (ZCTU), девяносто процентов жителей страны безработны, а производство и дальше продолжает падать. Несколько отраслей промышленности, полагавшихся на сырье из ферм, сейчас также работают значительно ниже своих возможностей из-за дефицита сырья.

В 2009 году стране пришлось отказаться от своей валюты в пользу доллара США, поскольку гиперинфляция ее уничтожила. Сейчас зимбабвийский доллар на черном рынке можно купить за 800 долл. США. А инфляция в Зимбабве за последние несколько месяцев выросла с 191% в июне до 259% в июле из-за введения в экономику новых денежных знаков и глобального роста цен на сырье.

National Foods Holdings Limited, крупнейшая мучная компания в стране, уже забила тревогу, также предупреждая о новых ценовых шоках, вызванных войной в Украине. Проспер Читамбара, экономист по развитию из Научно-исследовательского института труда и экономического развития Зимбабве (LEDRIZ) в Хараре прогнозирует возрастание бедности.

"Основное влияние войны в Украине состоит в том, что она замедлит экономический рост. В прошлом году экономика выросла на 8%. Война и другие внутренние факторы окажут негативное влияние на общий рост", — сказал Читамбара.

Напомним, что 2 марта этого года во время голосования за резолюцию в ООН по осуждению российского вторжения в Украину только 28 из 54 стран Африки осудили его, а 17 стран воздержались – среди них была и Зимбабве. Такая молчаливая лояльность к России объясняется тем, что Зимбабве руководит прежнее повстанческое движение, которое среди прочих когда-то в борьбе против колониальных империй и режима апартеида в ЮАР оказывало поддержку СССР.

Как ранее сообщали "Комментарии", лидер Африканского Союза во время встречи с президентом России намекнул Путину, что многие африканские страны поддержали Кремль в войне с Украиной и напомнил о кризисе в поставках зерновых.

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