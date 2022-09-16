Зимбабве страдает из-за путинской войны

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Афанасьева Анна
В 2000 году бывший президент
Роберт Мугабе конфисковал фермы у светлокожих коммерческих фермеров, получивших
их еще в колониальные времена, в рамках противоречивой программы земельных
реформ, и раздал их новым темнокожим владельцам. Большинство из них, как
сообщает Al Jazeera, имели небольшой капитал, что привело к сокращению
сельскохозяйственного производства и заставило Зимбабве искать альтернативы за
рубежом.
Пекари Зимбабве теряют прибыль Фото: из открытых источников
С тех пор власти страны
полагались на импортную пшеницу – в 2021 году 40% ее общего импорта для
изготовления хлеба поступало из России. Однако после вторжения РФ в Украину в
феврале, глобальные цепи поставок были нарушены, что спровоцировало масштабный
скачок цен на товары. Это оказало серьезное влияние на экономику многих стран,
в том числе в Африке.
Как отмечает издание, независимый
экономист из Хараре Виктор Борома сказал, что экономический эффект
российско-украинской войны в Зимбабве заметен из-за зависимости страны от
импорта.
"Влияние на экономику Зимбабве
очень велико, поскольку 80% используемого в местном производственном секторе
сырья импортируется, а из-за войны замедлилось движение грузов в страну.
Поэтому повышение транспортных расходов и цен на товары (топливо, пшеницу, сою,
удобрения и химикаты) оказало существенное влияние на рост стоимости местного
производства. В настоящее время топливо стоит 1,90 дол. за литр, в то время как
до войны его цена была в пределах 1,40 долл.", — объяснил Борома.
Южноафриканская страна уже
переживает экономический кризис из-за высокой инфляции. По данным Конгресса
профсоюзов Зимбабве (ZCTU), девяносто процентов жителей страны безработны, а
производство и дальше продолжает падать. Несколько отраслей промышленности,
полагавшихся на сырье из ферм, сейчас также работают значительно ниже своих
возможностей из-за дефицита сырья.
В 2009 году стране пришлось
отказаться от своей валюты в пользу доллара США, поскольку гиперинфляция ее
уничтожила. Сейчас зимбабвийский доллар на черном рынке можно купить за 800
долл. США. А инфляция в Зимбабве за последние несколько месяцев выросла с 191% в июне до 259% в июле из-за введения в экономику новых денежных знаков и
глобального роста цен на сырье.
National Foods Holdings Limited,
крупнейшая мучная компания в стране, уже забила тревогу, также предупреждая о
новых ценовых шоках, вызванных войной в Украине. Проспер Читамбара, экономист
по развитию из Научно-исследовательского института труда и экономического
развития Зимбабве (LEDRIZ) в Хараре прогнозирует возрастание бедности.
"Основное влияние войны в Украине
состоит в том, что она замедлит экономический рост. В прошлом году экономика
выросла на 8%. Война и другие внутренние факторы окажут негативное влияние на
общий рост", — сказал Читамбара.
Напомним, что 2 марта этого года
во время голосования за резолюцию в ООН по осуждению российского вторжения в
Украину только 28 из 54 стран Африки осудили его, а 17 стран воздержались –
среди них была и Зимбабве. Такая молчаливая лояльность к России объясняется
тем, что Зимбабве руководит прежнее повстанческое движение, которое среди
прочих когда-то в борьбе против колониальных империй и режима апартеида в ЮАР
оказывало поддержку СССР.
Как ранее сообщали "Комментарии",
лидер Африканского Союза во время встречи с президентом России намекнул Путину, что многие африканские страны поддержали Кремль в войне с Украиной и
напомнил о кризисе в поставках зерновых.
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