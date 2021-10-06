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Афганцы штурмуют паспортные столы: что мешает побегу от талибов

Для выезда из Афганистана афганцам нужны паспорта, которые уже несколько недель не выдаются

сегодня, 18:40
Автор:

Елена Бурдейная

Вооруженные талибы охраняются паспортные столы от толп афганцев, пишет агентство Reuters.

Афганцы штурмуют паспортные столы: что мешает побегу от талибов

Дети Афганистана - фото из сети

Пятого октября в Кабуле объявили, что выдача документов начнется через несколько дней. Уже шестого — тысячи афганцев осадили паспортные столы, которые не работали с тех пор, как Талибан захватил власть в Афганистане. Чтобы восстановить порядок, в учреждения отправили сотрудников службы безопасности с оружием.

Помещения закрыты. Внутри нет никого, кто мог бы ответить на вопросы. Единственный официальный представитель стоит за высоким бетонным барьером. Он сообщает, что работа служб возобновится с субботы, и призывает афганцев пока разойтись. В субботу будут выдаваться уже готовые документы, заявления пока не принимаются.

Между тем еще с августа в Афганистане заблокированы все, кто пытался бежать из страны. Сейчас они страдают от засухи, пандемии COVID-19. Пол миллиона граждан стали перемещенными лицами, из них — половина — дети, сообщает ООН. Это количество будет расти, когда начнутся проблемы с медицинскими услугами, учебными заведениями и экономикой.

Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев, заявляет, что ситуация в Афганистане — катастрофическая: 18 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, 3,5 млн — бездомные. ООН обращается за помощью к правительствам Пакистана и Ирана для обустройства афганцев в лагерях у границы. Между тем Европейский Союз тоже ищет способы остановить мощный поток мигрантов. Одно из предложений: поддержка транзитных стран за пределами ЕС, чтобы они принимали беженцев и обеспечивали им защиту и безопасность.

Талибы призывают афганцев возвращаться домой и признают, что страна нуждается в международной помощи, которая сейчас заморожена.

Об обстрелах в Афганистане издание "Комментарии" рассказывало своим читателям ранее.





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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-throng-passport-office-afghan-capital-2021-10-06/
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