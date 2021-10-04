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В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста: есть погибшие

Автомобиль журналиста Саида Марофа попал под обстрел

сегодня, 17:00
Автор:

Денис Подставной

В Афганистане обстреляли автомобиль. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста: есть погибшие

Обстрел автомобиля в Афганистане. Фото: Корреспондент

Как стало известно, инцидент произошел в афганской провинции Нангархар, что на востоке страны. Автомобиль журналиста Саида Марофа попал под обстрел. В салоне транспортного средства находились пятеро человек, журналист и его четверо родственников. 

Когда автомобиль двигался по дороге в округе города Джелалабад боевики из рикши открыли по нему огонь со стрелкового оружия. В результате происшествия погибли трое человек, среди которых сам журналист. Еще двое получили ранения различной степени тяжести. Потерпевших доставили в медицинские учреждения. 

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за содеянное. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что в столице Афганистана раздался взрыв возле мечети. Согласно данным сми целью теракта являлись руководители талибов. В результате происшествия были ранены гражданские. По меньшей мере два человека скончались от полученных травм. Представитель движения "Таллибан" заявил, что среди талибов пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства события. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Мали миротворцы ООН подорвались на самодельном взрывном устройстве. Инцидент произошел неподалёку от города Тасалит, который находится на востоке страны. В результате происшествия погиб один миротворец и еще четверо получили ранения. Потерпевшие были госпитализированы. На данный момент неизвестно гражданином какой страны был погибший. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: http://russian.news.cn/2021-10/03/c_1310224617.htm
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