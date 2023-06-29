Африканские крысы-саперы будут разминировать Нагорный Карабах

Азербайджан использует для разминирования территорий Нагорного Карабаха крыс из Танзании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Radio Free Europe.

Крысы-саперы. Фото из открытых источников

Согласно отчету Международной кризисной группы под территорией, которую Азербайджан отвоевал у этнических армян с начала 2020 года, находится около одного миллиона мин. Азербайджан указывал на "большое возвращение" азербайджанцев на эти территории, однако из-за заминированных полей уже погибли несколько мирных жителей.

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Таким образом Азербайджан привлек к помощи неправительственную организацию APOPO, которая учит крыс выискивать мины. Менеджер по коммуникациям APOPO Лили Шаллом рассказала, что 12 специально обученных крыс-саперов в мае были отправлены из Танзании в Азербайджан. По ее словам крысы акклиматизируются, тренируются и начнут работать на минных полях в июле.

APOPO использует для обучения африканских гигантских мешковидных крыс, живущих около восьми лет, что в несколько раз дольше белых крыс. Таким образом крысы проходят обучение около девяти месяцев, а затем еще активно работают над поиском мин пять лет.

Крысы весят 1,5 кг, поэтому достаточно легкие, чтобы наступать на мины и не активировать их. Для активации большинства мин обычно требуется вес 5 кг и больше. Другим преимуществом крыс является их хорошее обоняние. Они обнаруживают запах тротила, тогда как человеческие металлоискатели часто встречают жестянки или другие металлические предметы и тратят время на их раскапывание и идентификацию.

Кроме того, крысы-саперы способны обыскать 200 кв. метров всего за 20 мин, что быстрее, чем команда миноискателей. Нашедшие мину крысы начинают царапать землю и таким образом указывают ее расположение. За это они получают банановое пюре и арахис.

Напомним, что в Украине заминировано около 30% территории страны, это более 174 тысяч квадратных километров. Что вдвое больше площади всего Азербайджана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Азербайджана отреагировал на мирное предложение Армении.

Также "Комментарии" писали, что в Донецке вагнеровцы пытали заключенных азербайджанцев.