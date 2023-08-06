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Главная Новости Мир Азия Агрессия против союзника США: Китай обстрелял филиппинское судно
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Агрессия против союзника США: Китай обстрелял филиппинское судно

Китайская береговая охрана обстреляла из водометов корабль Филиппин, перевозивший запасы. США резко реагируют.

сегодня, 12:45
Автор:
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Slava Kot
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Агрессия против союзника США: Китай обстрелял филиппинское судно

Китайский корабль. Фото из открытых источников

Вооруженные силы Филиппин осудили чрезмерно агрессивные действия береговой охраны Китая, обстрелявшие из водометов филиппинское судно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.


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Инцидент между кораблями произошел 5 августа, когда филиппинские суда выполняли очередную миссию по изменению позиций своих военных и пополняли запасы. Один из кораблей Филиппин не смог разгрузить свои запасы из-за агрессивных действий военных КНР.

"Вооруженные силы Филиппин решительно осуждают и выражают серьезную обеспокоенность в связи с чрезмерными и наступательными действиями береговой охраны Китая против филиппинских судов", – заявили филиппинские военные силы.

В свою очередь Китай критикует Филиппины и указывает, что два катера снабжения и еще два судна филиппинской береговой охраны зашли в их территориальные воды, поэтому были заблокированы. В КНР требуют от Филиппин прекратить заходить в воды вблизи острова Наньша.

Две азиатские страны имеют территориальные споры в водных акваториях. Несмотря на то, что международный трибунал отменил китайские претензии на море в 2016 году, КНР продолжает заявлять свои права на эти воды.

На ситуацию отреагировали в США, где выразили поддержку Филиппинам.

"Действия КНР несовместимы с международным правом и являются последней из повторяющихся угроз, прямо угрожающих региональному миру и стабильности", — заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай меняет свою позицию по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Японии, раскритиковавшем ядерные угрозы России.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-06/philippines-says-china-fired-water-cannons-on-supply-vessel
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