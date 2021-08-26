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Антиковидна вакцина от Moderna стала вызывать подозрение у японцев

В восьми японских пунктах вакцинации в препаратах от Moderna нашли частицы твердых веществ неизвестного происхождения

сегодня, 11:34
Автор:

Лилия Боровая

Антиковидна вакцина от Moderna стала вызывать подозрение у японцев

Вакцина Moderna, фото из открытых источников

В Японии обнаружили в составе американской вакцины от коронавируса Moderna твердые частицы неизвестного происхождения. По данному факту проводится тщательная проверка. Об этом сообщает японское независимое информагентство "Kyodo News".

Из-за обнаружения частиц посторонних материалов размером в несколько миллиметров в составе препарата в восьми пунктах вакцинации пяти японских префектур, Министерство здравоохранения, труда и благословения Японии приостановило использование 1,63 млн доз вакцины на территории страны.

Несмотря на это, японский производитель лекарств, Takeda Pharmaceutical Co., который распространяет вакцину по стране, отмечает, что препараты из спорной партии уже использовались в 863 центрах вакцинации, и нареканий на них не поступало.

Фармацевтическая компания-производитель, в свою очередь утверждает, что "на сегодня, никаких проблем по эффективности или безопасности препарата выявлено не было".

В Минздраве Японии, все же настаивают на том, что препараты из трех номеров партии (3004667, 3004734, 3004956) Moderna, изготовленной на производственных мощностях американской компании в Испании, лучше не использовать.

Общий заказ Японии на вакцину Moderna составляет 50 млн доз, ведь именно эту вакцину утверждили в стране для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Японии режим чрезвычайного положения из-за стремительного распространения штамма коронавируса Delta до 27 сентября будет действовать в 21 префектуре страны. На этих территориях не будет продаваться алкоголь, не будут работать караоке-бары, а все заведения общественного питания должны закрываться раньше восьми вечера.


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/08/7fb949bf9198-urgent-unused-moderna-vaccine-doses-may-contain-foreign-materials-japan.html
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