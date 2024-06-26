Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что его страна оказалась в войне из-за России. По его словам, Россия "отняла" Нагорный Карабах в Армении и отдала эти территории Азербайджану.



Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Фото из открытых источников

Армен Григорян на брифинге с журналистами Арменпресс рассказал о последствиях зависимости Армении от России. По его словам, несмотря на то, что Ереван полностью полагался на Москву, Россия не предотвратила войну.

"Когда Армения полностью зависела от России, разве у нас не была война? Была. Давайте зафиксируем, что из-за этой ситуации мы оказались в войне, мы пытались этими изменениями принести стабильность и уверены, что эти изменения приведут к стабильности", — сказал Армен Григорян.

По словам секретаря Совбеза Армении, война между Азербайджаном и Арменией произошла из-за разрешения России, которая, ранее подконтрольный Еревану Нагорный Карабах, своими действиями передала Баку.

"Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны не было бы", – добавил Григорян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения объяснила, почему приехала на Саммит мира в Швейцарию, однако отказалась подписать коммюнике по итогам мирной конференции.

Также "Комментарии" писали, что российская альтернатива НАТО вскоре может распасться. Одна из стран заявила о готовности покинуть подконтрольную России оборонную организацию из-за невыполнения Москвой своих обязательств.



