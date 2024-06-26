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Slava Kot
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что его страна оказалась в войне из-за России. По его словам, Россия "отняла" Нагорный Карабах в Армении и отдала эти территории Азербайджану.
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Фото из открытых источников
Армен Григорян на брифинге с журналистами Арменпресс рассказал о последствиях зависимости Армении от России. По его словам, несмотря на то, что Ереван полностью полагался на Москву, Россия не предотвратила войну.
По словам секретаря Совбеза Армении, война между Азербайджаном и Арменией произошла из-за разрешения России, которая, ранее подконтрольный Еревану Нагорный Карабах, своими действиями передала Баку.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения объяснила, почему приехала на Саммит мира в Швейцарию, однако отказалась подписать коммюнике по итогам мирной конференции.
Также "Комментарии" писали, что российская альтернатива НАТО вскоре может распасться. Одна из стран заявила о готовности покинуть подконтрольную России оборонную организацию из-за невыполнения Москвой своих обязательств.
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