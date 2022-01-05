logo

BTC/USD

46069.70

ETH/USD

3779.84

LTC/USD

147.55

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Австралия и Япония подпишут договор о сотрудничестве: в каких сферах укрепится партнерство
commentss НОВОСТИ Все новости

Австралия и Япония подпишут договор о сотрудничестве: в каких сферах укрепится партнерство

Австралия и Япония подпишут договор о сотрудничестве в области безопасности

сегодня, 12:54
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Австралия и Япония намерены подписать договор об усилении сотрудничества в обороне и безопасности на виртуальном саммите в четверг, 6 января, после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил поездки в Австралию и Соединенные Штаты из-за всплеска COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Австралия и Япония подпишут договор о сотрудничестве: в каких сферах укрепится партнерство

Премьер-министр Японии Фумио Кисида - фото из открытых источников

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что лидеры двух стран подпишут Соглашение о взаимном доступе, которое впервые установит рамки для сотрудничества сил обороны двух стран друг с другом.

"Данный договор будет заявлением об обязательствах наших двух стран работать вместе в решении общих стратегических вызовов безопасности, с которыми мы сталкиваемся, и внести свой вклад в обеспечение стабильности Индо-Тихоокеанского региона", – сказал Моррисон в заявлении.

Усиление связей в сфере безопасности происходит в рамках объединения усилий Соединенных Штатов, Японии, Индии и Австралии, получившее название Quad и направленное на совместное решение проблем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Австралия и Япония также намерены обсудить возможности укрепления партнерства между правительством и бизнесом в сфере экологически чистой энергии, критических технологий и материалов.

"Наше сотрудничество также включает в себя расширение повестки дня Quad с Индией и Соединенными Штатами, а также наш общий технологический подход к сокращению выбросов углерода", – сказал Моррисон.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай и Япония создадут горячую линию для обсуждения вопросов обороны. Соглашение, достигнутое во время двухчасовой видеоконференции между Нобуо Киши и Вэй Фэнхе, касается споров их стран по Тайваню и проблем в Восточном и Южно-Китайском морях.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-japan-sign-security-cooperation-treaty-2022-01-05/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!