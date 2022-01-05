Австралия и Япония подпишут договор о сотрудничестве: в каких сферах укрепится партнерство

Австралия и Япония намерены подписать договор об усилении сотрудничества в обороне и безопасности на виртуальном саммите в четверг, 6 января, после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил поездки в Австралию и Соединенные Штаты из-за всплеска COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида - фото из открытых источников

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что лидеры двух стран подпишут Соглашение о взаимном доступе, которое впервые установит рамки для сотрудничества сил обороны двух стран друг с другом.

"Данный договор будет заявлением об обязательствах наших двух стран работать вместе в решении общих стратегических вызовов безопасности, с которыми мы сталкиваемся, и внести свой вклад в обеспечение стабильности Индо-Тихоокеанского региона", – сказал Моррисон в заявлении.

Усиление связей в сфере безопасности происходит в рамках объединения усилий Соединенных Штатов, Японии, Индии и Австралии, получившее название Quad и направленное на совместное решение проблем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Австралия и Япония также намерены обсудить возможности укрепления партнерства между правительством и бизнесом в сфере экологически чистой энергии, критических технологий и материалов.

"Наше сотрудничество также включает в себя расширение повестки дня Quad с Индией и Соединенными Штатами, а также наш общий технологический подход к сокращению выбросов углерода", – сказал Моррисон.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай и Япония создадут горячую линию для обсуждения вопросов обороны. Соглашение, достигнутое во время двухчасовой видеоконференции между Нобуо Киши и Вэй Фэнхе, касается споров их стран по Тайваню и проблем в Восточном и Южно-Китайском морях.

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