Азиатский лидер и конкурент Китая неожиданно прибыл в Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида с незапланированным визитом прибыл в Украину. В Киеве лидер Японии встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NHK.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото из открытых источников

Японский лидер встретился 20 марта с премьер-министром Индии Моди в Нью-Дели. После этого Фумио Кисида без анонсированного визита отправился в Польшу, а оттуда приехал в Украину.

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Японское агентство Kyodo отмечает, что японский лидер редко совершает необъявленную поездку в другую страну. Kyodo пишет, что ожидается, что Кисида продемонстрирует расположение Японии и показать свою поддержку Украине, которая находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Таким образом, премьер-министр Японии продемонстрировал свою окончательную позицию перед саммитом G7, который пройдет в мае в Хиросиме.

Конкурент Японии в азиатском регионе Китай занимает другую позицию по поводу войны. Лидер КНР налаживает более тесные связи со страной-агрессоркой и ее лидером, на которого выдали международный ордер на арест. Си Цзиньпин совершил визит в Москву, где встретился с Владимиром Путиным и другими российскими политиками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины. Согласно новому законопроекту, азиатская страна сможет отправлять летальное оружие Украине, что до этого было юридически невозможно.

Также "Комментарии" писали о китайском предупреждении для Японии. В КНР заявили об опасном пути милитаризации азиатской страны. Япония решила увеличить расходы на армию из-за возможной агрессии со стороны Китая.