kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.01.2021

BTC/USD

34900.81

ETH/USD

1190.69

LTC/USD

139.55

НБУ 17.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Безработный японец стал миллионером: в чем секрет успеха
commentss НОВОСТИ Все новости

Безработный японец стал миллионером: в чем секрет успеха

Японец смог заработать деньги и популярность, практически ничего не делая

сегодня, 08:55
Автор:

Мокрик Анастасия

В Японии 37-летний безработный мужчина по имени Седзи Моримото стал миллионером всего за два года. Его секрет успеха в том, что его бездельничество смогло стать для людей полезным. Об этом сообщает сайт The Independent.

Безработный японец стал миллионером: в чем секрет успеха

Бездельник из Японии стал миллионером - фото: из открытых источников

 

Однажды Моримото решил, что не будет заниматься в жизни больше ничем, кроме того, чтобы есть, пить и предоставлять людям простые услуги. Кроме них, по словам мужчины, он больше ничего не умеет. Однако получить от него эту услугу можно было заплатив 10000 йен (около 100 долларов США). Таким образом, за два года безработный японец разбогател, заработав 30 млн йен (почти 100 000 долларов США). К слову, незадолго до этого он уволился из редакции, где проработал долгое время.

 

Люди, которые обращались к Сёдзи, просили его вместе пообедать, погулять в парке, сделать совместное фото в Instagram, половить бабочек, рассказать свои истории, и т.д. Один человек нанял его, чтобы рассказать о совершенном убийстве, а другой заплатил Моримото, чтобы тот отвез его из больницы на место, где он пытался совершить суицид. Всем этим людям просто хотелось, чтобы кто-то побыл с ними рядом.


Менее чем через три года Сёдзи опубликовал книг о своем выборе карьеры, где рассказал, как ему удалось заработать миллионы, делая банальные вещи для других людей. Кроме того, на него подписались 270 000 человек в Twitter. На самом деле многие люди увлечены работой Моримото, потому что одинокие люди часто нуждаются в том, кто готов прийти на помощь, сходить вместе куда-нибудь, помочь донести продукты из магазина или просто посидеть с ним в тишине.


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Индии человек обменял гостайну на эротические фото, а также о том, что известная украинская певица получила премию Music Moves Europe Talent Awards 2021.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/japanese-man-rent-followers-b1787128.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ