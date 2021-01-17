Безработный японец стал миллионером: в чем секрет успеха

В Японии 37-летний безработный мужчина по имени Седзи Моримото стал миллионером всего за два года. Его секрет успеха в том, что его бездельничество смогло стать для людей полезным. Об этом сообщает сайт The Independent.

Бездельник из Японии стал миллионером - фото: из открытых источников

Однажды Моримото решил, что не будет заниматься в жизни больше ничем, кроме того, чтобы есть, пить и предоставлять людям простые услуги. Кроме них, по словам мужчины, он больше ничего не умеет. Однако получить от него эту услугу можно было заплатив 10000 йен (около 100 долларов США). Таким образом, за два года безработный японец разбогател, заработав 30 млн йен (почти 100 000 долларов США). К слову, незадолго до этого он уволился из редакции, где проработал долгое время.

Люди, которые обращались к Сёдзи, просили его вместе пообедать, погулять в парке, сделать совместное фото в Instagram, половить бабочек, рассказать свои истории, и т.д. Один человек нанял его, чтобы рассказать о совершенном убийстве, а другой заплатил Моримото, чтобы тот отвез его из больницы на место, где он пытался совершить суицид. Всем этим людям просто хотелось, чтобы кто-то побыл с ними рядом.





Менее чем через три года Сёдзи опубликовал книг о своем выборе карьеры, где рассказал, как ему удалось заработать миллионы, делая банальные вещи для других людей. Кроме того, на него подписались 270 000 человек в Twitter. На самом деле многие люди увлечены работой Моримото, потому что одинокие люди часто нуждаются в том, кто готов прийти на помощь, сходить вместе куда-нибудь, помочь донести продукты из магазина или просто посидеть с ним в тишине.





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