Били окна и сжигали машины: на индийской фабрике по сборке iPhone произошел бунт (ВИДЕО)

ФОТО: 9to5mac.com

В индийском городе Нарасипур около 2 тысяч сотрудников завода по сборке iPhone устроили настоящий бунт. Причиной тому послужила неполная выплата заработной платы. О происшествии информирует The Times of India, ссылаясь на собственные источники.

Как выяснилось, работникам фабрики выплатили не ту зарплату, которую те ожидали. Один из них рассказал, что вместо обещанной 21 тысячи рупий он получил всего лишь 16 тысяч. Затем его зарплату и вовсе сократили до 12 тысяч рупий. Это всего 163 доллара. Стоит отметить, что эту сумму он получил не за месяц работы, а за три. Также оказалось, что многим работникам зарплату существенно понизили. У некоторых отняли буквально четверть тех денег, которые они получали. Сотрудники, у которых нет инженерного образования, получали в месяц чуть больше 100 долларов.

Недовольные происходящим заводчане потребовали у чиновников отдела кадров, чтобы те выплатили им зарплату, которую задерживают на несколько месяцев. После разговора работники пошли крушить всё, что попадалось под руку.

В сети было опубликовано видео с места событий. На записи видно, что толпа буквально уничтожает всё на своем пути. Разъяренные сотрудники выбивали окна в помещениях, переворачивали и поджигали автомобили, били в них стекла битами, а также крушили офисные помещения и технику.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Албании начались протесты из-за того, что был застрелен нарушитель карантина, а также о том, что около 20 тысяч граждан вышли на антиправительственные протесты в Молдове.



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