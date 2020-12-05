Цена победы: Азербайджан отчитался о потерях в Нагорном Карабахе

Война оставляет шрамы, и сегодня Азербайджанрассказал о потерях, которые понесла его армия во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели 2783 военнослужащих. Кроме того, более ста военных пропали без вести. Также 1245 азербайджанских солдат находятся на лечении, сообщает министерство.

ФОТО: РИА Новости

В течение всей войны азербайджанское военное ведомство сохраняло молчание относительно количества потерь. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди гражданского населения. Эксперты оценивали потери Азербайджана по меньшей мере в несколько тысяч человек, а Армения пошла еще дальше, заявив о шести тысячах уничтоженых азербайджанских военных.

В свою очередь, Армения сперва признала гибель около 2300 своих военных. По последним данным, Минздрав Армении сообщил, что потери страны составили 2718 человек. При этом обе стороны продолжают опознание тел погибших.

Война в Карабахе началась 27 сентября и завершилась в ночь с 9 на 10 ноября, когда лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента России договорились о прекращении огня.

Армения была вынуждена уступить Азербайджану значительные територии. По условиям перемирия, к Азербайджану перешли территории семи районов, которые армянские военные контролировали после первой карабахской войны, а также часть Нагорного Карабаха, которую азербайджанская армия заняла в ходе этой войны, в том числе города Шуша и Гадрут. Армения уже завершила вывод своих сил из всех этих районов. Территории Нагорного Карабаха, которые остались под контролем карабахских армян, теперь будут охраняться российскими военными. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе и объявил 10 ноября государственным праздником.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Азербайджана озвучил новые требования.

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