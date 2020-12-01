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Главная Новости Мир Азия Конфликт в Нагорном Карабахе: президент Азербайджана озвучил новые требования
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Конфликт в Нагорном Карабахе: президент Азербайджана озвучил новые требования

Алиев считает, что когда параметры нового коридора будут определены, город Лачин можно будет вернуть Азербайджану

сегодня, 12:34
Автор:

Павел Зинченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, в котором призвал передать его стране город Лачин. По мнению Алиева, необходимо заняться разработкой нового коридора, который будет соединят Нагорный Карабах с Арменией.

Конфликт в Нагорном Карабахе: президент Азербайджана озвучил новые требования

ФОТО: Страна

"Я же во время бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и создать его. Здесь указано и время — в течение трех лет. Но я предполагаю, что мы можем сделать это раньше", — подчеркнул Алиев.

Президента Азербайджана считает, что когда параметры нового коридора будут определены, Лачин можно будет передать под контроль Баку на постоянной основе.

"Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин", — заявил президент Азербайджана.
Как сообщало ранее издание "Комментарии", Армения планирует вернуть беженцев в Нагорный Карабах. Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия всех мер для обеспечения условий, чтобы возвратить депортированных арцахских армян. Министр также подчеркнули важность сотрудничества с ООН и движением Красного Креста. 

Также "Комментарии" сообщали, что Президент России Владимир Путин объявил о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Войска займут позиции в Карабахе вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией и вдоль линии соприкосновения. Армения и Азербайджан также должны обменяться военнопленными и телами погибших, заявил российский президент.


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Источник: https://kurs.com.ua/novost/248280-aliev-trebuet-eshe-odnogo-koridora-mezhdu-armeniei-i-karabahom?source=ukrnet
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