Конфликт в Нагорном Карабахе: президент Азербайджана озвучил новые требования

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Павел Зинченко
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, в котором призвал передать его стране город Лачин. По мнению Алиева, необходимо заняться разработкой нового коридора, который будет соединят Нагорный Карабах с Арменией.
ФОТО: Страна
Президента Азербайджана считает, что когда параметры нового коридора будут определены, Лачин можно будет передать под контроль Баку на постоянной основе.
Также "Комментарии" сообщали, что Президент России Владимир Путин объявил о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Войска займут позиции в Карабахе вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией и вдоль линии соприкосновения. Армения и Азербайджан также должны обменяться военнопленными и телами погибших, заявил российский президент.
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