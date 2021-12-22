Экономическая катастрофа в Южной Корее: почему предприниматели протестуют против мер власти

Южная Корея восстановила жесткие ограничения на этой неделе после ослабления ее в ноябре, поскольку постоянно регистрируют новые штаммы и серьезные случаи заболеваемости, несмотря на уровень вакцинации более 92%. Об этом сообщает Reuters.



Владельцы малого бизнеса Южной Кореи проводят митинг против ограничений, восстановленных правительством для сдерживания всплеска коронавирусной болезни (COVID-19) - Reuters

Мероприятия, действующие до 2 января, включают в себя комендантский час в 21:00 и запрет на собрание более четырех человек, которые должны быть полностью вакцинированы. Невакцинированные люди могут есть только в одиночестве или должны использовать варианты с выносом или доставкой.

Восстановленные ограничения вызвали негативную реакцию со стороны многих владельцев малого бизнеса, опасающихся экономической катастрофы, поскольку они уже борются с потерями и долгами.

На прошлой неделе правительство предложило определенную финансовую поддержку и обнародовало новый пакет, включающий 1 миллион вон (838 долларов) для каждого из примерно 3,2 миллионов предприятий, подвергшихся сокращению доходов.

Однако протестующие утверждают, что подобные разовые меры далеко не компенсируют их потери.

"Мы соблюдали правила в течение последних двух лет, потому что правительство пообещало компенсацию... но они не сдержали обещания", – сказал Юн Сон-а, управляющий четырьмя ресторанами в Сеуле.

Ли Сан Бек из Уиджонба, к северу от Сеула, сказал, что он "едва выдерживает пустую надежду на завтра", тогда как многие другие закрылись, обанкротились или даже покончили с жизнью.

Президент Мун Чже Ин принес извинения за то, что восстановил ограничения и не смог остановить распространение вируса или обеспечить достаточное количество больничных коек.

Митинг был в основном мирным, поскольку организаторы работали над тем, чтобы соблюдать лимит в 299 человек на акции протеста, хотя некоторые люди были замечены в короткой схватке с полицией, когда они пытались присоединиться к мероприятию.

Южная Корея сообщила о 7456 случаях COVID-19 во вторник, 21 декабря, через неделю после того, как опубликовала рекордное ежедневное количество 7850, что довело до 583 065 случаев заражения, включая 234 случая штамма Omicron. Зафиксировано 4906 смертей.

Число серьезных случаев достигло 1063, что является еще одним новым рекордом, при этом почти 86% коек в отделении интенсивной терапии заняты в районе Большого Сеула.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Южной Корее начинают ревакцинацию от COVID-19 из-за рекордного количества больных.

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